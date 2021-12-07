Мишка тедди для поколения Z. Marc Jacobs представил двухголовую игрушку

Игрушка олицетворяет собой философию линии Heaven, которая позиционируется как"полисексуальная, внегендерная и продвигающая разнообразие".

58-летний американский дизайнер Марк Джейкобс совместно с немецкой компанией Steiff, одним из старейших производителей игрушек, представили результат сотрудничества – плюшевого двухголового медведя, сообщает Hypebae.

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Эта игрушка стала маскотом (талисманом) линии Heaven, запущенной Джейкобсом внутри его одноименного бренда и позиционирующей себя как "полисексуальная, внегендерная и продвигающая разнообразие". Считается, что особой популярностью Heaven пользуется у поколения Z, то есть людей, рожденных с 1997 по 2012 годы. Они интересуются наукой и технологиями и буквально выросли со смартфоном в руках, а, значит, любят все неординарное, выделяющееся из традиционных представлений и бросающее вызов обществу.

[ + – ] Двухголовый плюшевый мишка – новый талисман суб-лейбла Heaven

Поскольку сам дизайнер описывал линию как "фантастический мир, соединяющий субкультуры и прославляющий многогранных персонажей", маскот в виде двуглавого медведя, по его мнению, – лучшее олицетворение философии проекта. У коллекционной игрушки высотой 30,5 см – вышитый логотип Heaven на подушечке правой лапы. Она украшена фиолетовым бантом в шотландскую клетку на шее.

Кроме медведя, в капсульную коллекцию вошли серая футболка с изображением двуглавой игрушки и пуловер с круглым вырезом, на котором размещена выпуклая эмблема Heaven и надпись: "Животное от Steiff и Marc Jacobs. Навсегда твое". Автор эмблемы – художница Шана Садеги-Рэй.

[ + – ] футболка Heaven [ + – ] толстовка Heaven

Кроме Steiff, Heaven уже успели посотрудничать с такими гигантами как компания по производству обуви Dr.Martens, бренд роскошной обуви Nodaleto, а также с художницей Кэтрин Бернхардт.

Напомним, ранее Марк Джейкобс признавался, что прибегает к пластической хирургии, и показал свое лицо после последней операции.