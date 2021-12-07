Ведмедик тедді для покоління Z. Marc Jacobs представив двоголову іграшку

Іграшка уособлює собою філософію лінії Heaven, яка позиціонується як "полісексуальна, позагендерна й така, що просуває різноманітність".

58-річний американський дизайнер Марк Джейкобс спільно з німецькою компанією Steiff, одним із найстаріших виробників іграшок, представили результат співпраці – плюшевого двоголового ведмедя, повідомляє Hypebae.

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Ця іграшка стала маскотом (талісманом) лінії Heaven, запущеної Джейкобсом усередині його однойменного бренду, вона позиціонує себе як "полісексуальну, позагендерну й таку, що просуває різноманітність". Вважається, що особливою популярністю користується Heaven у покоління Z, тобто людей, народжених із 1997 по 2012 роки. Вони цікавляться наукою та технологіями й буквально виросли зі смартфоном у руках, а, значить, люблять все неординарне, що виділяється з традиційних уявлень і кидає виклик суспільству.

[ + – ] Двоголовий плюшевий ведмедик – новий талісман сублейблу Heaven

Оскільки сам дизайнер описував лінію як "фантастичний світ, що з'єднує субкультури та прославляє багатогранних персонажів", маскот у вигляді двоголового ведмедя, на його думку, – найкраще уособлення філософії проекту. У колекційної іграшки висотою 30,5 см – вишитий логотип Heaven на подушечці правої лапи. Вона прикрашена фіолетовим бантом у шотландську клітку на шиї.

Крім ведмедя, до капсульної колекції увійшли сіра футболка з зображенням двоголової іграшки та пуловер із круглим вирізом, на якому розміщена опукла емблема Heaven і напис: "Тварина від Steiff і Marc Jacobs. Назавжди твоє". Автор емблеми – художниця Шана Садегі-Рей.

[ + – ] футболка Heaven [ + – ] жіноча Heaven

Крім Steiff, Heaven уже встигли співпрацювати з такими гігантами як компанія з виробництва взуття Dr.Martens, бренд розкішного взуття Nodaleto, а також із художницею Кетрін Бернгардт.

Нагадаємо, раніше Марк Джейкобс зізнавався, що вдається до пластичної хірургії, і показав своє обличчя після останньої операції.