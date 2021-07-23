Дизайнер Марк Джейкобс показав своє обличчя після операції (фото)

Засновник бренду Marc Jacobs відверто зізнався в тому, що заради збереження краси вдається до послуг пластичних хірургів.

58-річний американський модельєр Марк Джейкобс, творець власної марки одягу під своїм ім'ям, повідомив своїм підписникам в Instagram, що переніс операцію кругової підтяжки обличчя. Він опублікував селфі з лікарняної палати.

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На фото голова модельєра в марлевій пов'язці, а обличчя додатково закриває медична маска, тому видно лише його очі.

[ + – ] Марк Джейкобс зробив підтяжку в знаменитого нью-йоркського хірурга Фото: Marc Jacobs/Instagram

Операцію провів доктор Ендрю Джаконія. Це дуже відомий у Нью-Йорку фахівець, через скальпель якого в гонитві за красою пройшли цілий ряд знаменитостей. Правда, далеко не всі з них зізнавалися в цьому. Одна з клієнток Джаконія, актриса Соня Морган, відвідала клініку доктора в минулому році, про що чесно розповіла в соцмережі.

Колеги-дизайнери та стилісти оцінили відвертість Джейкобса, залишивши чимало схвальних коментарів під його публікацією.

Нагадаємо, у минулому році, перебуваючи на карантині через пандемію коронавірусу, Марк Джейкобс створив колекцію полісексуального одягу під назвою "Небеса". Її символом став двоголовий плюшевий ведмідь.

А в кінці червня цього року дизайнер представив першу повноцінну за останні 17 місяців колекцію під назвою "Щастя".