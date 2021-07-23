Дизайнер Марк Джейкобс показал свое лицо после операции (фото)

Основатель бренда Marc Jacobs откровенно признался в том, что ради сохранения красоты прибегает к услугам пластических хирургов.

58-летний американский модельер Марк Джейкобс, создатель собственной марки одежды под своим именем, сообщил своим подписчикам в Instagram, что перенес операцию по круговой подтяжке лица. Он опубликовал селфи из больничной палаты.

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На фото голова модельера в марлевой повязке, а лицо дополнительно закрывает медицинская маска, поэтому видны только его глаза.

[ + – ] Марк Джейкобс сделал подтяжку у знаменитого нью-йоркского хирурга Фото: Marc Jacobs/Instagram

Операцию провел доктор Эндрю Джаконо. Это очень известный в Нью-Йорке специалист, через скальпель которого в погоне за красотой прошли целый ряд знаменитостей. Правда, далеко не все из них признавались в этом. Одна из клиенток Джаконо, актриса Соня Морган, посетила клинику доктора в прошлом году, о чем честно рассказала в соцсети.

Коллеги-дизайнеры и стилисты оценили откровенность Джейкобса, оставив немало одобрительных комментариев под его публикацией.

Напомним, в прошлом году, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса, Марк Джейкобс создал коллекцию полисексуальной одежды под названием "Небеса". Ее символом стал двуглавый плюшевый медведь.

А в конце июня этого года дизайнер представил первую полноценную за последние 17 месяцев коллекцию под названием "Счастье".