"Где отметка 18+?": ВИА Гра представила откровенный клип на новую песню

В клипе, снятом Аланом Бадоевым, участницы коллектива в одних купальниках поют и танцуют в компании полуголых мужчин.

Группа "ВИА Гра" в составе 25-летних Ульяны Синецкой и Ксении Поповой, а также 20-летней Софии Тарасовой представила откровенный клип на песню "Манекен". Видео появилось на официальном канале коллектива в YouTube.

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Автором слов и музыки традиционно выступил продюсер бэнда Константин Меладзе, а режиссером новой видеоработы стал знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев, который вернулся к сотрудничеству с девушками почти через девять лет. До этого его последней работой с трио стал клип "Алло, мам", вышедший в феврале 2012 года. Тогда участницами коллектива были Санта Димопулос, Ева Бушмина и Альбина Джанабаева.

В клипе "Манекен" Ульяна, Ксения и София предстали в откровенных и соблазнительных образах. Из одежды на них были только купальники и цепи. Девушки пели и танцевали в окружении мужчин спортивного телосложения в одних трусах и спортивных шортах.

[ + – ] Новый клип Алана Бадоева вызвал у зрителей неоднозначную реакцию

Мнения зрителей на клип разделились. Если одни были в восторге от новой работы коллектива и хвалили Алана Бадоева за красивую картинку, то другие назвали видео слишком откровенным.

"Девочки — огонь! Клип отличный!", "Абсолютно лишним была тема откровенной эротики. У наших девушек не получается не пошло светить задом. Такая вот карма. Короче песня 10 , клип 0", "Это конечно дело вкуса, но лично мне не зашло. Наряды и танцы перешли грань, и стали пошлыми вместо сексуальных. Ускоренная перемотка выглядит дешево. Да и в принципе ничего кроме красивых кадров в клипе нет, ну или я не нашла… Было бы здорово если бы был какой-нибудь сюжет, или к примеру более мрачная картинка, в стиле триллера, тогда бы и наряды девушек подошли. А так, смотреть было скучно🤷‍♀️", "Песня — огонь! Девушки — прекрасны! Клип — катастрофа. В последнее время у Виагры все клипы однотипные и неинтересные, а этот еще и во всем вторичен, ведь мы это уже много много паз видели. Из привлекательных, стоящих девушек сделали дорогих пр****туток. Это другая Виагра, хочется для них и другого подхода. Мне было наполовину скучно, наполовину неловко на это смотреть. Я разочарована", "Клип конечно вау, как и всегда, но мне интересно, где тут +18 отметка?" – пишут в комментариях пользователи.

В составе, который представлен в клипе, группа выступает с 2020 года. Они уже выпустили клип на песню "Рикошет" и перезаписали хит 2009 года "Анти-гейша".

Всего за 21 год существования коллектива состав группы менялся 20 раз. С "ВИА Гра" за это время поработали 10 клипмейкеров, причем дольше всех продержались Семен Горов, сотрудничавший с коллективом с 2000 по 2005 год, и Алан Бадоев, который пришел ему на смену и был с группой следующие семь лет. Он придумал девушкам новый образ, а его клипы отличались особым почерком.

Напомним, бывшая участница "ВИА Гры" Вера Брежнева, которая сейчас является женой Константина Меладзе, поделилась своими детскими снимками, на которых поклонники с трудом узнали будущую звезду.