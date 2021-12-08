"Де позначка 18+?": ВІА Гра представила відвертий кліп на нову пісню

У кліпі, знятому Аланом Бадоєвим, учасниці колективу в одних купальниках співають і танцюють у компанії напівголих чоловіків.

Гурт "ВІА Гра" у складі 25-річних Уляни Синецької та Ксенії Попової, а також 20-річної Софії Тарасової представив відвертий кліп на пісню "Манекен". Відео з'явилося на офіційному каналі колективу в YouTube.

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Автором слів і музики традиційно виступив продюсер бенду Костянтин Меладзе, а режисером нової відеороботи став знаменитий український кліпмейкер Алан Бадоєв, який повернувся до співпраці з дівчатами майже через дев'ять років. До цього його останньою роботою з тріо став кліп "Ало, мам", що вийшов у лютому 2012 року. Тоді учасницями колективу були Санта Дімопулос, Єва Бушміна й Альбіна Джанабаєва.

У кліпі "Манекен" Уляна, Ксенія та Софія постали у відвертих і спокусливих образах. З одягу на них були лише купальники та ланцюги. Дівчата співали та танцювали в оточенні чоловіків спортивної статури в одних трусах і спортивних шортах.

[ + – ] Новий кліп Алана Бадоєва викликав у глядачів неоднозначну реакцію

Думки глядачів на кліп розділилися. Якщо одні були в захваті від нової роботи колективу та хвалили Алана Бадоєва за гарну картинку, то інші назвали відео надто відвертим.

"Дівчатка — вогонь! Кліп чудовий!", "Абсолютно зайвою була тема відвертої еротики. У наших дівчат не виходить не вульгарно світити задом. Така ось карма. Коротше пісня 10, кліп 0", "Це звичайно справа смаку, але особисто мені не зайшло. Наряди і танці перейшли межу, і стали вульгарними замість сексуальних. Прискорене перемотування виглядає дешево. Та й у принципі нічого крім гарних кадрів у кліпі немає, ну або я не знайшла… Було б чудово, якби був якийсь сюжет, або наприклад більш похмура картинка, в стилі трилера, тоді б і вбрання дівчат підійшло. А так, дивитися було нудно 🤷‍♀️", "Пісня — вогонь! Дівчата — прекрасні! Кліп — катастрофа. Останнім часом у Віагри всі кліпи однотипні та нецікаві, а цей ще й у всьому вторинний, адже ми це вже багато разів бачили.. З привабливих дівчат зробили дорогих пр****туток. Це інша Віагра, хочеться для них й іншого підходу. Мені було наполовину нудно, наполовину ніяково на це дивитися. Я розчарована", "Кліп звичайно вау, як і завжди, але мені цікаво, де тут +18 позначка?" — пишуть у коментарях користувачі.

У складі, представленому в кліпі, гурт виступає з 2020 року. Вони вже випустили кліп на пісню "Рікошет" і перезаписали хіт 2009 року "Анти-гейша".

Усього за 21 рік існування колективу склад групи змінювався 20 разів. З "ВІА Гра" за цей час попрацювали 10 кліпмейкерів, причому найдовше протрималися Семен Горов, який співпрацював із колективом із 2000 по 2005 рік, та Алан Бадоєв, який прийшов йому на зміну та був із групою наступні сім років. Він вигадав дівчатам новий образ, а його кліпи відрізнялися особливим почерком.

Нагадаємо, колишня учасниця "ВІА Гри" Віра Брежнєва, яка зараз є дружиною Костянтина Меладзе, поділилася своїми дитячими знімками, на яких шанувальники насилу впізнали майбутню зірку.