Тренды зимы 2021-22. Топ-3 самых модных оттенка лака для зимнего маникюра

Смена сезонов и приближающиеся новогодние праздники – самое время для выбора маникюра, который будет в тренде зимой 2021-22.

Похолодание и приход зимы, когда большинство из нас прячут руки в перчатках и рукавицах, – не повод забыть о красивых и ухоженных ногтях. Фокус собрал топ-3 самых модных оттенка лака для маникюра на последний месяц 2021-го и начало 2022 года для праздничного выхода в свет и для повседневных образов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Насыщенный синий

Благородный синий цвет никогда не выходил из моды, и зима 2021/22 не стала исключением. В этом сезоне зима он по-прежнему пользуется спросом, поскольку был одним из самых заметных на мировых подиумах во многих последних коллекциях. Синий маникюр не стал исключением. Он не только сохранил свои позиции, но и расширил палитру. Так, сейчас, кроме ярко-синего, очень популярно, например, васильково-голубое покрытие для ногтей. Поскольку 2022-й – год Голубого тигра, такой выбор оттенка лака для встречи Нового года или на первый месяц 2022-го станет отличным решением.

Преимущество синего цвета в том, что он выглядит очень ярко, стильно и благородно даже без лишних деталей в виде блесток или рисунков. Хотя можно экспериментировать и с декором, но не стоит перегружать маникюр лишними украшениями, чтобы не заглушить его и без того богатый цвет.

[ + – ] Благородный синий цвет всегда в топе модных тенденций ногтевого покрытия

Темно-фиолетовый

Этот вариант оттенка станет альтернативой для поклонников темных оттенков. Для разнообразия можно попробовать различные оттенки фиолетового цвета, дополнив его золотой втиркой и ярким декором. Если вы больше любите теплые оттенки, тогда можно рассмотреть сливовый оттенок.

[ + – ] Темно-фиолетовый и сливовый оттенки придадут особое прочтение вашему маникюру

Классический нюд

Нейтральный маникюр или покрытие в нюдовых оттенках станет отличным решением для любого образа, поскольку такой повторяет цвет оттенка кожи и вместе с тем не акцентирует излишнее внимание на себе. Это покрытие давно и прочно укрепилось на вершине модных тенденций в маникюре, не потеряв своей актуальности и по сей день. Предлагаем рассмотреть варианты сочетания этого оттенка лака и золотой втирки, обратного френча и т.д. Об этом Фокус подробно писал в своем материале об идеях нейтрального маникюра.

[ + – ] Обратный френч – новый тренд 2021 года

Напомним, недавно стало известно, каким лаком королева Великобритании Елизавета II пользуется 30 лет.