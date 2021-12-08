Тренди зими 2021-22. Топ-3 наймодніші відтінки лаку для зимового манікюру

Настала зима, а тому варто звернути увагу на тренди манікюру сезону зима 2021-22

Фокус зібрав топ-3 наймодніших відтінки лаку для манікюру на останній місяць 2021 року та прийдешній 2022 рік для святкового виходу у світ та повсякденного життя.

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Насичений синій

Благородний синій колір ніколи не виходив з моди. У сезоні зима 2021-22 він популярний серед усіх модниць планети, які зараз надають перевагу одягу насичених синіх відтінків. Не винятком став і манікюр. Наразі дуже популярне не тільки яскраво синє, а й волошкове та блакитне покриття. Оскільки 2022 рік це рік блакитного тигра, такий вибір покриття на зустріч нового року чи перший місяць 2022-го стане чудовим рішенням.

Перевага синього відтінку в тому, що він виглядає дуже яскраво та стильно і без зайвих декорацій у вигляді блискіток чи малюнків. Хоча можна експериментувати і з цим.

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Темно-фіолетовий

Такий відтінок стане альтернативою для любительок темних відтінків у перерві між чорним покриттям. Для різноманітності можна спробувати різні відтінки розкішного фіолетового кольору, доповнивши його золотим втиранням та яскравим декором. Якщо ви більше полюбляєте теплі відтінки, тоді можна розглянути сливове фіолетове покриття.

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Класичний нюд

Таке рішення підходитиме до кожного образу, який ви оберете. Адже нюд повторює колір вашого власного відтінку шкіри та не впадає різко в очі. Проте таке покриття давно на вершині модних тенденцій у манікюрі всіх часів і не втрачає свою актуальність. Пропонуємо розглянути варіанти поєднання нюдового відтінку лаку та золотого втирання, зворотного френчу тощо. Про це Фокус писав у своєму матеріалі про ідеї нейтрального манікюру.

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