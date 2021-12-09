Маникюр в домашних условиях: как правильно сделать и подольше сохранить красоту ногтей

Маникюр в домашних условиях обойдется дешевле, но потребует соблюдения ряда правил, которые помогут не только сделать качественное покрытие, но и сохранить его подольше.

Несмотря на то, что маникюр, сделанный с помощью гель-лака, на порядок крепче и долговечнее, не у всех есть время и возможность регулярно посещать салон красоты или кабинет маникюра. В таком случает не стоит впадать в отчаяние: хороший и качественный маникюр можно сделать в домашних условиях. Стилисты издания Byrdie дали несколько простых советов, как правильно делать маникюр самостоятельно и как подольше сохранить его свежим.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

От удаления кутикулы до финишного покрытия: этапы правильного маникюра

Подготовка ногтей к нанесению лака так же важна, как и сам маникюр. Есть несколько простых правил, которые помогут сделать это правильно.

Увлажнение кутикулы – первый шаг к хорошему маникюру. Сухая шелушащаяся кутикула может быть неприятной и болезненной, особенно когда она превращается в заусеницы. Ее необходимо держать увлажненной, особенно в зимние месяцы, с помощью хорошего крема или масла для кутикулы. Когда кутикула размягчится, с помощью специальной деревянной палочки ее необходимо отодвинуть, и только затем удалить с помощью специальных ножниц.

Если под рукой нет масла для кутикулы, можно использовать жирный крем для рук или даже бальзам для губ.

[ + – ] Перед тем, как покрывать ногти лаком, необходимо удалить кутикулу Фото: Соцсети

После выбора длины ногтя и его обрезки ему необходимо придать форму. Классической считается овальная форма, имитирующая изгиб ногтевой основы. Однако, по желанию, можно выбрать квадратную, острую или миндалевидную форму. Однако стоит помнить: чем длиннее ногти, тем больше неудобств они могут доставлять. В идеале пластина должна только чуть-чуть закрывать подушечку пальца.

[ + – ] Идеальной для маникюра считается длина ногтя, когда пластина чуть выступает за подушечку пальца Фото: Соцсети

Следующий этап – полировка. Перед тем, как приступить к нему, необходимо обезжирить ногти, поскольку остатки масла для кутикулы могут помешать плотной фиксации лака.

Нанося лак, обязательно пройдитесь кисточкой по переднему краю ногтя и немного под кончиком. Этот прием помогает предотвратить образование сколов.

При окрашивании ногтей лучше наносить два тонких слоя, чем один толстый. Так лак будет сохнуть гораздо быстрее.

[ + – ] Наносить лак лучше тонким слоем. Так он быстрее высохнет Фото: Соцсети

Очень важным для хорошего маникюра является время высыхания лака. Через 10 минут ногти могут стать сухими на ощупь, но не обманывайте себя! На самом деле для полного высыхания ногтей требуется целый час.

Как сохранить свежий вид маникюра подольше

Чтобы покрытие дольше оставалось аккуратным, мастера советуют освежать его, нанося тонкий слой лака раз в несколько дней. Маникюр на ногтях рук не должен носиться больше двух недель, педикюр – от двух до четырех недель.

Что делать, если ноготь сломался или надорван

Когда ноготь ломается, лучше всего его отрезать. Однако если разрыв слишком близко к живой ткани, он, помимо всего прочего, болит. В таком случае следует вырезать крошечную полоску марли из чайного пакетика, поместить ее на разрыв и закрасить лаком.

[ + – ] Если ноготь сломался, на помощь придет чайный пакетик Фото: Соцсети

Чтобы сохранить маникюр или педикюр подольше, специалисты советуют пользоваться бежевыми или нюдовыми лаками. Даже если ноготь быстро отрастает, это не так будет бросаться в глаза.

Ранее мы делились идеями домашнего маникюра и рассказывали, с помощью чего его можно сделать не хуже, чем в салоне. Фокус также писал, почему в моду возвращаются "голые" ногти.