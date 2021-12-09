Манікюр у домашніх умовах: як правильно зробити та довше зберегти красу нігтів

Манікюр у домашніх умовах обійдеться дешевше, але вимагатиме дотримання низки правил, які допоможуть не тільки зробити якісне покриття, але й зберегти його довше.

Незважаючи на те, що манікюр, зроблений за допомогою гель-лаку, на порядок міцніший і довговічніший, не в усіх є час і можливість регулярно відвідувати салон краси або кабінет манікюру. У такому випадку не варто впадати у відчай: хороший і якісний манікюр можна зробити в домашніх умовах. Стилісти видання Byrdie дали кілька простих порад, як правильно робити манікюр самостійно та як довше зберегти його свіжим.

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Від видалення кутикули до фінішного покриття: етапи правильного манікюру

Підготовка нігтів до нанесення лаку така ж важлива, як і сам манікюр. Існує кілька простих правил, які допоможуть зробити це правильно.

Зволоження кутикули – перший крок до гарного манікюру. Суха кутикула, що лущиться, може бути неприємною та хворобливою, особливо коли вона перетворюється на задирки. Її необхідно тримати зволоженою, особливо в зимові місяці, за допомогою гарного крему або олії для кутикули. Коли кутикула розм'якшиться, за допомогою спеціальної дерев'яної палички її необхідно відсунути і лише потім видалити за допомогою спеціальних ножиць.

Якщо під рукою немає олії для кутикули, можна використовувати жирний крем для рук або навіть бальзам для губ.

[ + – ] Перед тим, як покривати нігті лаком, необхідно видалити кутикулу Фото: Соцсети

Після вибору довжини нігтя та його обрізки йому необхідно надати форму. Класичною вважається овальна форма, що імітує вигин нігтьової основи. Однак, за бажанням, можна вибрати квадратну, гостру або мигдалеподібну форму. Проте варто пам'ятати: що довші нігті, то більше незручностей вони можуть завдавати. В ідеалі пластина повинна лише трохи закривати подушечку пальця.

[ + – ] Ідеальною для манікюру вважається довжина нігтя, коли пластина трохи виступає за подушечку пальця. Фото: Соцсети

Наступний етап — полірування. Перед тим, як приступити до нього, необхідно знежирити нігті, оскільки залишки олії для кутикули можуть завадити щільній фіксації лаку.

Наносячи лак, обов'язково пройдіться пензликом по передньому краю нігтя та трохи під кінчиком. Цей прийом допомагає запобігти утворенню сколів.

При фарбуванні нігтів краще наносити два тонкі шари, ніж один товстий. Так лак буде сохнути набагато швидше.

[ + – ] Наносити лак краще тонким шаром. Так він швидше висохне Фото: Соцсети

Дуже важливим для гарного манікюру є час висихання лаку. Через 10 хвилин нігті можуть стати сухими на дотик, але не обманюйте себе! Насправді для повного висихання нігтів потрібна ціла година.

Як зберегти свіжий вигляд манікюру довше

Щоб покриття довше залишалося акуратним, майстри радять освіжати його, наносячи тонкий шар лаку раз на кілька днів. Манікюр на нігтях рук не треба носити більше двох тижнів, педикюр — від двох до чотирьох тижнів.

Що робити, якщо ніготь зламався чи надірваний

Коли ніготь ламається, краще його відрізати. Однак якщо розрив занадто близько до живої тканини, він, крім іншого, болить, слід вирізати крихітну смужку марлі з чайного пакетика, помістити її на розрив та зафарбувати лаком.

[ + – ] Якщо ніготь зламався, на допомогу прийде чайний пакетик Фото: Соцсети

Щоб зберегти манікюр або педикюр довше, фахівці радять користуватись бежевими або нюдовими лаками. Навіть якщо ніготь швидко відростає, це не так буде впадати у вічі.

Раніше ми ділилися ідеями домашнього манікюру та розповідали, за допомогою чого його можна зробити не гірше, ніж у салоні. Фокус також писав, чому в моду повертаються голі нігті.