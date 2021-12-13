Дженнифер Лопес показала роскошную елку и нового члена семьи (видео)
Пользователи отметили, что если бы певица взяла кота из приюта, это было бы куда лучше и благороднее.
Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала не только роскошную рождественскую елку в своем особняке, но и нового питомца семьи. Видео она опубликована на своих страницах в соцсетях.
В кадре запечатлена гостиная, в которой на одном из кресел сидит маленький котенок с большими глазами.
"Знакомьтесь # Хендрикс!", – подписала она публикацию.
Что за порода, певица уточнять не стала, как и не распространялась относительно того, покупали ли котенка специально или это подарок к рождественским праздникам.
Пользователей умилило видео, однако были и те кто не преминул высказать определенное недовольство. Так, один из подписчиков звезды обратил внимание на накидку из шкуры животного на диване в гостиной.
"Похоже, на вашем диване есть меховая накидка, что очень жестоко и ненужно из-за животных, которые были убиты, чтобы создать это. И теперь, хотя ваш котенок очень милый, вы могли бы взять кота из приюта и призвать всех своих последователей сделать то же самое", – написал один из них.
"К сожалению, она десятилетиями носит мех … Мех принадлежит только животным", – говорится в другом комментарии.
Предстоящее Рождество станет первым для Лопес, которое она проведет вместе с Беном Аффлеком после воссоединения. Звезды собираются встречать праздники вместе со своими детьми и близкими.
Ранее Дженнифер и Бен уже встречали вместе День благодарения, а также посетили вдвоем игру Los Angeles Lakers. Актер заявил, что главное в жизни – быть хорошим отцом, актером и мужем.
Напомним, Джей Ло появилась на шопинге со своей 13-летней дочерью и продемонстрировала стильный зимний образ.