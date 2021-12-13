Дженніфер Лопес показала розкішну ялинку та нового члена сім'ї (відео)

Користувачі зазначили, що якби співачка взяла кота з притулку, це було б набагато краще і благородніше.

Співачка та актриса Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками кадрами, на яких продемонструвала не лише розкішну ялинку у своєму особняку, а й нового вихованця сім'ї. Відео вона опублікована на своїх сторінках у соцмережах.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У кадрі знято вітальню, у якій на одному з крісел сидить маленьке кошеня з великими очима.

[ + – ] Новий вихованець Дженніфер Лопес Фото: Скриншот

"Знайомтеся #Гендрікс!", — підписала вона публікацію.

Що за порода, співачка уточнювати не стала, як і не коментувала те, чи купували кошеня спеціально, чи це подарунок до різдвяних свят.

[ + – ] Кошеня Гендрікс

Користувачів зворушило відео, однак були й ті, хто не проминув висловити певне невдоволення. Так, один із підписників зірки звернув увагу на накидку зі шкури тварини на дивані у вітальні.

"Схоже, на вашому дивані є хутряна накидка, що дуже жорстоко і непотрібно через тварин, які були вбиті, щоб створити це. І тепер, хоча ваше кошеня дуже миле, ви могли б взяти кота з притулку і закликати всіх своїх послідовників зробити те саме", — написав один з них.

"На жаль, вона десятиліттями носить хутро… Хутро належить лише тваринам", – йдеться в іншому коментарі.

Наступне Різдво стане першим для Лопес, яке вона проведе разом із Беном Аффлеком після возз'єднання. Зірки збираються зустрічати свята разом зі своїми дітьми та близькими.

Раніше Дженніфер та Бен уже зустрічали разом День подяки, а також відвідали вдвох гру Los Angeles Lakers. Актор заявив, що головне в житті – бути добрим батьком, актором та чоловіком.

Нагадаємо, Джей Ло з'явилася на шопінгу зі своєю 13-річною дочкою та продемонструвала стильний зимовий образ.