Канье укусил? Демна Гвасалия изменил имя и удалил страницу в Instagram

В отличие от Уэста, Гвасалия не стал избавляться от фамилии официально.

Креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия пошел по стопам рэпера Канье Уэста и изменил имя. Теперь он – просто Демна, пишет Highsnobiety.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

PR-служба Balenciaga подтвердил изданию, что дизайнер отказался от своей фамилии, поскольку это касается его профессиональной деятельности.

"Отныне Демна использует только свое имя, отделяя звание художника от имени при рождении и, следовательно, разграничивая творческую работу и личную жизнь. В прессе он предпочитает, чтобы его называли просто Демна", – говорится в заявлении Balenciaga, посвященном коллекции бренда SS22.

Не исключено, что к такому решению Гвасалия пришел во время работы над мерчем Donda, новым альбомом Канье Уэста, который недавно изменил свое имя на Ye.

Правда, в отличие от Канье, Демна официально не избавился от своей фамилии. По сути, он просто дал себе прозвище, совпавшее с его именем, которое, как он ожидает, все будут использовать, когда будут говорить о нем.

Как и Канье, после смены имени Демна не обошел стороной и Instagram. Только если Уэст просто стер с нее все публикации, то дизайнер удалил страницу вовсе, несмотря на 193 тыс подписчиков.

Фото: Скриншот

[ + – ] Демна Гвасалия удалил свою страницу в Instagram Фото: Скриншот

Напомним, в сентябре Демна Гвасалия получил награду от президента Грузии Саломе Зурабишвили за успешную работу в сфере моды, а также за большой личный вклад в популяризацию Грузии в мире.