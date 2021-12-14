Каньє вкусив? Демна Гвасалія змінив ім'я та видалив сторінку в Instagram

На відміну від Веста, Гвасалія не позбавлявся прізвища офіційно.

Креативний директор модного будинку Balenciaga Демна Гвасалія пішов стопами репера Каньє Веста та змінив ім'я. Тепер він просто Демна, пише Highsnobiety.

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PR-служба Balenciaga підтвердила виданню, що дизайнер відмовився від свого прізвища, оскільки це стосується його професійної діяльності.

"Відтепер Демна використовує тільки своє ім'я, відокремлюючи звання художника від імені при народженні й, отже, розмежовуючи творчу роботу й особисте життя. У пресі він вважає за краще, щоб його називали просто Демна", – йдеться в заяві Balenciaga, присвяченій колекції бренду SS22.

Не виключено, що до такого рішення Гвасалія прийшов під час роботи над мерчем Donda, новим альбомом Каньє Веста, який нещодавно змінив своє ім'я на Ye.

Щоправда, на відміну від Каньє, Демна офіційно не позбавився свого прізвища. По суті, він просто дав собі прізвисько, що збіглося з його ім'ям, яке, як він очікує, всі використовуватимуть, коли говоритимуть про нього.

Як і Каньє, після зміни імені Демна не оминув і Instagram. Тільки якщо Вест просто стер із неї всі публікації, то дизайнер видалив сторінку зовсім, незважаючи на 193 тисячі підписників.

Фото: Скриншот

[ + – ] Демна Гвасалія видалив свою сторінку в Instagram Фото: Скриншот

Нагадаємо, у вересні Демна Гвасалія отримав нагороду від президентки Грузії Саломе Зурабішвілі за успішну роботу в сфері моди, а також за великий особистий внесок у популяризацію Грузії у світі.