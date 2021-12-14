В Сеть выложили фрагмент из второго сезона "Ведьмака"
Несмотря на значительные препятствия, пандемию и травмы главных актеров во время съемок, сериал сняли и вскоре состоится его премьера
Накануне стриминговый сервис Netflix порадовал фанатов сериала "Ведьмак", ожидающих второй сезон картины. Платформа опубликовала на своем Twitter-аккаунте маленький фрагмент из второго сезона. В ролике показана принцесса Цирилла, которая учится выполнять трюки, которые должны помочь ей стать впоследствии ведьмаком.
Стоит отметить, что премьера второго сезона сериала об охотниках за нечистью ожидается 17 декабря 2021 года на платформе Netflix.
По словам продюсеров сериала, в этом сезоне все внимание будет сосредоточено именно на Цирилле. Она должна пройти испытания, с которыми никогда раньше не соприкасалась.
Ранее Netflix рассекретил названия нескольких серий нового сезона: "Зерно истины", "Каэр Морхен", "Потеряно", "Реданская разведка", "Повернись спиной", "Дорогой друг" и т.д.
Актерский состав второго сезона пополнился несколькими персонами. В частности, в нем появятся четыре новых ведьмака: седой старый отец Геральта Весемир, которого играет Ким Бодниа. Эскель в исполнении Туэ Эрстеда Расмуссена, ведьмак Ламберт (Пол Буллион), и наставник Цириллы Коэн, которого сыграл Ясен Артур.
Напомним, в начале осени 2021 года фанатам показали официальный трейлер нового сезона сериала "Ведьмак".
Ранее Фокус сообщал, что 38-летний голливудский актер и "ведьмак" Генри Кавилл представил подписчикам свою новую девушку. Актер отметил, что очень счастлив в этих отношениях.