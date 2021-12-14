В Сеть выложили фрагмент из второго сезона "Ведьмака"

Несмотря на значительные препятствия, пандемию и травмы главных актеров во время съемок, сериал сняли и вскоре состоится его премьера

Накануне стриминговый сервис Netflix порадовал фанатов сериала "Ведьмак", ожидающих второй сезон картины. Платформа опубликовала на своем Twitter-аккаунте маленький фрагмент из второго сезона. В ролике показана принцесса Цирилла, которая учится выполнять трюки, которые должны помочь ей стать впоследствии ведьмаком.

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Стоит отметить, что премьера второго сезона сериала об охотниках за нечистью ожидается 17 декабря 2021 года на платформе Netflix.

[ + – ] Фрагмент второго сезона "Ведьмака"

По словам продюсеров сериала, в этом сезоне все внимание будет сосредоточено именно на Цирилле. Она должна пройти испытания, с которыми никогда раньше не соприкасалась.

Ранее Netflix рассекретил названия нескольких серий нового сезона: "Зерно истины", "Каэр Морхен", "Потеряно", "Реданская разведка", "Повернись спиной", "Дорогой друг" и т.д.

[ + – ] Премьера второго сезона "Ведьмака" уже 17 декабря

Актерский состав второго сезона пополнился несколькими персонами. В частности, в нем появятся четыре новых ведьмака: седой старый отец Геральта Весемир, которого играет Ким Бодниа. Эскель в исполнении Туэ Эрстеда Расмуссена, ведьмак Ламберт (Пол Буллион), и наставник Цириллы Коэн, которого сыграл Ясен Артур.

Напомним, в начале осени 2021 года фанатам показали официальный трейлер нового сезона сериала "Ведьмак".

Ранее Фокус сообщал, что 38-летний голливудский актер и "ведьмак" Генри Кавилл представил подписчикам свою новую девушку. Актер отметил, что очень счастлив в этих отношениях.