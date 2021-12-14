У мережу виклали фрагмент з другого сезону "Відьмака"

Попри значні перепони, пандемію та травми головних акторів, серіал відзняли і незабаром відбудеться його прем'єра

Напередодні стримінговий сервіс Netflix порадував фанатів серіалу "Відьмак", які очікують на другий сезон картини. Платформа опублікувала на своєму Twitter-акаунті маленький фрагмент з другого сезону. У ролику зображено принцесу Ціріллу, яка навчається виконувати трюки, що допоможуть їй стати згодом відьмаком.

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Варто зазначити, що прем'єра другого сезону серіалу про мисливців за нечистю очікується 17 грудня на платформі Netflix.

[ + – ] Фрагмент другого сезону "Відьмака"

За словами продюсерів серіалу, у цьому сезоні вся увага буде зосереджена саме на Ціріллі. Вона повинна пройти випробування, з якими ніколи раніше не стикалася.

Раніше Netflix розсекретив назви кількох серій нового сезону: "Зерно істини", "Каєр Морхен", "Що втрачено", "Реданська розвідка", "Повернись спиною", "Дорогий друже" тощо.

[ + – ] Прем'єра другого сезону "Відьмака" вже 17 грудня

Акторський склад другого сезону поповнився кількома персонами. Зокрема, у ньому з'являться чотири нові відьмаки: сивий старий батько Ґеральта Весемір, якого грає Кім Бодніа. Ескель у виконанні Туе Ерстед Расмуссен, відьмак Ламберт (Пол Булліон), і наставник Цірілли Коен, якого зіграв Ясен Артур.

Нагадаємо, на початку осені 2021 року фанатам показали офіційний трейлер нового сезону серіалу "Відьмак".

Раніше Фокус повідомляв, що 38-річний голлівудський актор та "відьмак" Генрі Кавілл представив підписникам свою нову дівчину. Актор зазначив, що дуже щасливий у цих відносинах.