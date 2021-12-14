У мережу виклали фрагмент з другого сезону "Відьмака"
Попри значні перепони, пандемію та травми головних акторів, серіал відзняли і незабаром відбудеться його прем'єра
Напередодні стримінговий сервіс Netflix порадував фанатів серіалу "Відьмак", які очікують на другий сезон картини. Платформа опублікувала на своєму Twitter-акаунті маленький фрагмент з другого сезону. У ролику зображено принцесу Ціріллу, яка навчається виконувати трюки, що допоможуть їй стати згодом відьмаком.
Варто зазначити, що прем'єра другого сезону серіалу про мисливців за нечистю очікується 17 грудня на платформі Netflix.
За словами продюсерів серіалу, у цьому сезоні вся увага буде зосереджена саме на Ціріллі. Вона повинна пройти випробування, з якими ніколи раніше не стикалася.
Раніше Netflix розсекретив назви кількох серій нового сезону: "Зерно істини", "Каєр Морхен", "Що втрачено", "Реданська розвідка", "Повернись спиною", "Дорогий друже" тощо.
Акторський склад другого сезону поповнився кількома персонами. Зокрема, у ньому з'являться чотири нові відьмаки: сивий старий батько Ґеральта Весемір, якого грає Кім Бодніа. Ескель у виконанні Туе Ерстед Расмуссен, відьмак Ламберт (Пол Булліон), і наставник Цірілли Коен, якого зіграв Ясен Артур.
Нагадаємо, на початку осені 2021 року фанатам показали офіційний трейлер нового сезону серіалу "Відьмак".
Раніше Фокус повідомляв, що 38-річний голлівудський актор та "відьмак" Генрі Кавілл представив підписникам свою нову дівчину. Актор зазначив, що дуже щасливий у цих відносинах.