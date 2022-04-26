Упругая кожа лица: советы косметолога Кейт Бланшетт

Существенную роль в том, чтобы кожа лица подольше была упругой и свежей, играют техника нанесения уходовых средств и массаж.

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Известный американский косметолог Джорджия Луиза Вассанелли, среди известных клиенток которой и такая звезда как голливудская актриса Кейт Бланшетт, объяснила, что использование уколов красоты можно отстрочить, если придерживаться нескольких простых правил, пишет Refinery29.

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В частности Джорджия посоветовала уделять внимание тому, как во время нанесения на лицо уходовой косметики распределяется крем, сыворотка или лосьон. По ее словам, большинство женщин в первую очередь покрывает косметическими средствами нос, щеки и подбородок, а лбу достаются лишь остатки крема. Однако именно эта зона должна быть в приоритете при нанесении крема.

При нанесении уходовых средств также самое время делать массаж лица, но ни в коем случае не стоит использовать движения вниз. Они должны быть направлены только вверх.

[ + – ] Используя крем или сыворотку, нужно правильно распределять ее на лице Фото: Polina Kovaleva from Pexels

Крем, который используется для кожи вокруг глаз, можно точечно наносить на морщины на лбу для сглаживания глубоких линий.

Подольше сохранить свежесть и упругость кожи поможет употребление достаточного количества воды. Кроме того, Луиз рекомендует присмотреться к коллагеновым добавкам, полезным для поддержания эластичности кожи и предотвращающим потерю этого белка.

"Наша кожа начинает терять коллаген в возрасте 20 лет, и добавки с коллагеном могут быть полезны для поддержания эластичности кожи и предотвращения быстрой потери коллагена", – подчеркивает косметолог.

Стоит уделить особое внимание употреблению достаточного количества витамина С, который стимулирует выработку коллагена.

Тем же, кто уже столкнулся с возрастными изменениями и комплексует из-за морщин на лбу, Джорджия советует сосредоточиться на мимике и постараться не слишком напрягать мышцы лба:

"Когда вы выяснили, что ваша кожа лба склонна к складкам, вы можете лучше понимать, как использовать мимику, чтобы не слишком сильно активировать лобные мышцы. Это не значит, что вы не должны быть выразительными, просто постарайтесь не держать напряжение во лбу, когда расслаблены".

Косметолог подчеркивает, что уколы красоты не есть чем-то противопоказанным, но использовать их нужно вовремя и без фанатизма, чтобы не получить такое лицо, какое сейчас у актера Тома Круза. Голливудского актера заподозрили в злоупотреблении ботоксом.

Джорджия Луиза Вассанелли – британский специалист по уходу за лицом, признанный критиками, с обширной клиентской базой и более чем 25-летним опытом работы в индустрии ухода за кожей. С тех пор, как в 2013 году открылось ее манхэттенское ателье, опыт Джорджии и фирменная техника лифтинга покорили индустрию ухода за кожей. Джорджия доказала, что ее методы лифтинга, скульптурирования, депаффинга и детоксикации заставляют кожу клиентов сиять и омолаживаться. У Джорджии есть свои салоны красоты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

[ + – ] Джорджия Луиза Вассанелли Фото: georgialouise.com

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