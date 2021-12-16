Як довше зберегти пружність шкіри обличчя, — поради косметолога Кейт Бланшетт

Істотну роль у тому, щоб шкіра обличчя довше була пружною та свіжою, відіграють техніка нанесення доглядових засобів та масаж.

Відома американська косметологиня Джорджія Луїза Вассанеллі, серед відомих клієнток якої і така зірка як голлівудська акторка Кейт Бланшетт, пояснила, що використання уколів краси можна відтермінувати, якщо дотримуватись кількох простих правил, пише Refinery29.

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Зокрема, Джорджія порадила приділяти увагу тому, як під час нанесення на обличчя доглядової косметики розподіляється крем, сироватка або лосьйон. За її словами, більшість жінок насамперед покриває косметичними засобами ніс, щоки та підборіддя, а лобу дістаються лише залишки крему. Однак, саме ця зона повинна бути пріоритетною при нанесенні крему.

При нанесенні доглядових засобів також саме час робити масаж обличчя, але в жодному разі не варто використовувати рухи вниз. Вони мають бути спрямовані лише нагору.

[ + – ] Використовуючи крем чи сироватку, потрібно правильно розподіляти її на обличчі Фото: Polina Kovaleva from Pexels

Крем, який використовується для шкіри навколо очей, можна наносити точково на зморшки на лобі для згладжування глибоких ліній.

Довше зберегти свіжість та пружність шкіри допоможе вживання достатньої кількості води. Крім того, Луїз рекомендує придивитися до колагенових добавок, корисних для підтримки еластичності шкіри, які запобігають втраті цього білка.

"Наша шкіра починає втрачати колаген у віці 20 років, і добавки з колагеном можуть бути корисні для підтримання еластичності шкіри та запобігання швидкій втраті колагену", — наголошує косметологиня.

Варто приділити особливу увагу вживанню достатньої кількості вітаміну С, який стимулює вироблення колагену.

Тим же, хто вже зіткнувся з віковими змінами та комплексує через зморшки на лобі, Джорджія радить зосередитися на міміці і постаратися не надто напружувати м'язи чола.

"Коли ви з'ясували, що ваша шкіра чола схильна до складок, ви можете краще розуміти, як використовувати міміку, щоб не надто сильно активувати лобові м'язи. Це не означає, що ви не повинні бути виразними, просто намагайтеся не тримати напругу на лобі, коли розслаблені".

Косметологиня наголошує, що уколи краси не є чимось протипоказаним, але використовувати їх потрібно вчасно і без фанатизму, щоб не отримати таке обличчя, яке зараз в актора Тома Круза. Голлівудського актора запідозрили у зловживанні ботоксом.

Джорджія Луїза Вассанеллі – британська фахівчиня з догляду за обличчям, визнана критиками, з великою клієнтською базою та понад 25-річним досвідом роботи в індустрії догляду за шкірою. З того часу, як у 2013 році відкрилося її манхеттенське ательє, досвід Джорджії та фірмова техніка ліфтингу підкорили індустрію догляду за шкірою. Джорджія довела, що її методи ліфтингу, скульптування, депафінгу та детоксикації змушують шкіру клієнтів сяяти та омолоджуватися. Джорджія має свої салони краси в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

[ + – ] Джорджія Луїза Вассанеллі Фото: georgialouise.com

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