Провідні косметологи розповіли, що сталося з обличчям Тома Круза

На думку косметологів, актор перестарався в гонитві за молодістю, а також набрав кілька зайвих кілограмів.

Зміни в зовнішності одного з найзнаменитіших акторів Голлівуду, 59-річного Тома Круза, здивували не тільки його шанувальників, а й викликали інтерес фахівців, які висловили свої припущення в коментарі Daily Mail.

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Так, на думку засновниці клінік Medispa Ніли Раджі, в якої обслуговуються чимало високопоставлених і відомих людей, Круз міг зловжити філерами.

"Схоже, Том надмірно захоплювався ін'єкціями проти зморшок і шкірними наповнювачами, що насправді несприятливо вплинуло на його зовнішній вигляд", — припускає косметологиня.

Вона вказала на той момент, що щоки Круза виглядають підтягнутими, але пухкими:

"Закачуючи таку кількість наповнювачів в цю частину, щоб відновити пружність шкіри, яка втрачається з віком, Том домігся лише того, що його очі стали набагато меншими, а його обличчя почало нагадувати мордочку бурундука".

Медичний директор дерматологічних клінік Cosmedics Росс Перрі вважає, що Том завдав своїм шанувальникам "подвійного удару": він не тільки відвідав косметичну клініку, а й набрав зайву вагу.

[ + – ] Том Круз на стадіоні в Сан-Франциско Фото: Twitter

"Том виглядає значно інакше на своїх останніх фотографіях, і я б припустив, що це комбінація набору ваги і шкірних наповнювачів", — пояснив він.

Характеризуючи частину навколо очей актора, він акцентував увагу на тому, що так звані "зморшки сміху" навколо його очей дуже маленькі, що говорить про використання філерів.

"Більшість людей вважають за краще наносити приблизно 1 мл демалізаціонного наповнювача, щоб надати їм природного вигляду, але, дивлячись на ці зображення, я б сказав, що він пішов на набагато більше, що просто виглядає не дуже природно", — підкреслив Перрі.

Він також вказав на те, що, крім перебільшення щік, вилична частина під очима Круза вниз по напрямку до рота також виглядає більш пухкою, ніж варто було б.

Його колега доктор Ешо додав, що зміни в зовнішності зірки картини "Місія нездійсненна" — ще й результат природного старіння, як би актор не намагався зберегти молодість, яка йде.

"З віком ми втрачаємо обсяг середньої частини обличчя, а еластичність нашої шкіри знижується, тому вона обвисає і стає в'ялою. Ми також помічаємо збільшення жирової тканини в нижніх частинах обличчя, і ви можете бачити це, оскільки в Тома — трохи більше обсягу навколо підборіддя і шиї, що може бути пов'язано з цим. Згодом шкіра, яка була гладкою і щільною, "пливе" і провисає. Це цілком природно, нормально і трапиться з більшістю з нас із віком", — констатував він.

[ + – ] Нова зовнішність Тома Круза

Лікар також зазначив, що в нього, судячи з вигляду, були ін'єкції на щоках, щоб "підняти" обличчя. Щоб подібне втручання пройшло добре, процедури повинні проводити висококласні фахівці, інакше набряклості не минути, й обличчя виглядатиме, як подушка.

Нагадаємо, Том Круз з'явився зі своїм сином Коннором на бейсбольному матчі в Сан-Франциско. Тоді знімки актора облетіли ЗМІ, і на них він виглядав помітно розповнілим.