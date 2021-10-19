Ведущие косметологи рассказали, что случилось с лицом Тома Круза

По мнению косметологов, актер переусердствовал в погоне за молодостью, а также набрал несколько лишних килограммов.

Изменения во внешности одного из самых знаменитых актеров Голливуда, 59-летнего Тома Круза, удивили не только его поклонников, но и вызвали интерес специалистов, которые высказали свои предположения в комментариях Daily Mail.

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Так, по мнению основательницы клиник Medispa Нилы Раджи, у которой обслуживаются немало высокопоставленных и известных людей, Круз могл злоупотребить филлерами.

"Похоже, Том чрезмерно увлекался инъекциями против морщин и кожными наполнителями, что на самом деле оказало неблагоприятное воздействие на его внешний вид", – предполагает косметолог.

Она указала на тот момент, что щеки Круза выглядят подтянутыми, но пухлыми:

"Закачивая такое количество наполнителей в эту область, чтобы восстановить упругость кожи, которая теряется с возрастом, Том добился только того, что его глаза стали намного меньше, а его лицо стало напоминать мордочку бурундука".

Медицинский директор дерматологических клиник Cosmedics Росс Перри считает, что Том нанес своим поклонникам "двойной удар": он не только посетил косметическую клинику, но и набрал лишний вес.

[ + – ] Том Круз на стадионе в Сан-Франциско Фото: Twitter

"Том выглядит значительно иначе на своих последних фотографиях, и я бы предположил, что это комбинация набора веса и кожных наполнителей", – пояснил он.

Характеризуя область вокруг глаз актера, он акцентировал внимание на том, что так называемые "морщинки смеха" вокруг его глаз очень маленькие, что говорит об использовании филлеров.

"Большинство людей предпочитают наносить около 1 мл демализационного наполнителя, чтобы придать им естественный вид, но, глядя на эти изображения, я бы сказал, что он пошел на гораздо большее, что просто выглядит не очень естественно", – подчеркнул Перри.

Он также указал на то, что, помимо преувеличения щек, скуловая область под глазами Круза вниз по направлению ко рту также выглядит более пухлой, чем следовало бы.

Его коллега доктор Эшо добавил, что изменения во внешности звезды картины "Миссия невыполнима" – еще и результат естественного старения, как бы актер не старался сохранить уходящую молодость.

"С возрастом мы теряем объем средней части лица, а эластичность нашей кожи снижается, поэтому она обвисает и становится дряблой. Мы также замечаем увеличение жировой ткани в нижних частях лица, и вы можете видеть это, поскольку у Тома – немного больше объема вокруг подбородка и шеи, что может быть связано с этим. Со временем кожа, которая была гладкой и плотной, "плывет" и провисает. Это совершенно естественно, нормально и случится с большинством из нас с возрастом", – констатировал он.

[ + – ] Новая внешность Тома Круза

Врач также отметил, что у него, судя по виду, были инъекции на щеках, чтобы "приподнять" лицо. Чтобы подобное вмешательство прошло хорошо, процедуры должны проводить высококлассные специалисты, иначе отечности не миновать, и лицо будет выглядеть, как подушка.

Напомним, Том Круз появился со своим сыном Коннором на бейсбольном матче в Сан-Франциско. Тогда снимки актера облетели СМИ, и на них он выглядел заметно располневшим.