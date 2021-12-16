Космическая фантазия. Вера Брежнева представила клип на песню "Тихо"

Певица уже заявила, что ее работа – это аллегория космического одиночества

Певица Вера Брежнева представила клип на песню "Тихо", из альбома "V", который вышел еще в 2020 году. Видео звезда разместила в своем Instagram.

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"Наконец-то! "Тихо" можно не только послушать, но и посмотреть! Мы сделали это!", — написала Брежнева.

Клип снял режиссер Сергей Солодкий в стилистике фильма "Аватар", использовав голубую и розоватую палитру.

[ + – ] Клип на песню "Тихо"

Минимализм, неон, виртуальная метавселенная и спецэффекты на уровне "Аватар" − ключевые составляющие видеоролика.

По сюжету героиня Веры Брежневой прилетает на космическом корабле на новую планету, где остается в полном одиночестве: наедине со своими мыслями и волшебным, меняющимся миром вокруг. Новое пространство увлекает и удивляет, но девушка по-прежнему не может забыть те чувства, которые оставила на планете Земля.

[ + – ] Обложка сингла "Тихо"

"20 часов съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из-под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и, все-таки, снять идеально, как мы планировали", – рассказала о съемочной процессе Вера Брежнева.

Она также добавила, что ее видеоработа – это аллегория космического одиночества.

"Сложно осознать, насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но, если в наших сердцах есть любовь – мы не одни", – резюмировала певица.

Клип снимали более 25 часов. Специально привезли в павильон тонны песка и гравия, чтобы создать ландшафт новой планеты и даже построили космический корабль. Доработали картинку с помощью компьютерной графики.

Поклонники уже успели оценить новый клип, отметив, что результат впечатляет.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала свои детские фото и удивила поклонников, сообщив, что когда-то была брюнеткой.