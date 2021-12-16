Космічна фантазія. Віра Брежнєва представила кліп на пісню "Тихо"

Співачка вже заявила, що її робота — це алегорія космічної самотності.

Співачка Віра Брежнєва представила кліп на пісню "Тихо", з альбому "V", який вийшов ще в 2020 році. Відео зірка розмістила в своєму Instagram.

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"Нарешті! "Тихо" можна не лише послухати, а й подивитися! Ми зробили це!" — написала Брежнєва.

Кліп зняв режисер Сергій Солодкий у стилістиці фільму "Аватар", використавши блакитну та рожеву палітру.

[ + – ] Кліп на пісню "Тихо"

Мінімалізм, неон, віртуальний метавсесвіт і спецефекти на рівні "Аватар" — ключові складники відеоролика.

За сюжетом героїня Віри Брежнєвої прилітає на космічному кораблі на нову планету, де залишається на самоті: наодинці зі своїми думками і чарівним світом навколо. Новий простір захоплює та дивує, але дівчина, як і раніше, не може забути ті почуття, які залишила на планеті Земля.

[ + – ] Обкладинка синглу "Тихо"

"20 годин знімального процесу, дубль за дублем ми вимагали ефекту левітації у відкритому просторі, коли я відчула, що земля йде з-під ніг, але вже у загальноприйнятому значенні цих слів. Дякуємо команді, яка одразу зреагувала, і дала мені якийсь час, щоб відійти, а потім повернутися в кадр і все-таки зняти ідеально, як ми планували", — розповіла про знімальний процес Віра Брежнєва.

Вона також додала, що її відеоробота — це алегорія космічної самотності.

"Складно усвідомити, наскільки ми маленька піщинка у розмірах величезного всесвіту. Але якщо в наших серцях є любов — ми не одні", — резюмувала співачка.

Кліп знімали понад 25 годин. Спеціально привезли в павільйон тонни піску та гравію, щоб створити ландшафт нової планети та навіть побудували космічний корабель. Доопрацювали картинку за допомогою комп'ютерної графіки.

Шанувальники вже встигли оцінити новий кліп, наголосивши, що результат вражає.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала свої дитячі фото та здивувала шанувальників, повідомивши, що колись була брюнеткою.