Тренды зимы 2021-22. Стилист показала, с чем сочетать разные пуховики

Один и тот же пуховик может послужить для создания сразу нескольких образов, начиная от повседневного и заканчивая торжественным.

Пуховик остается самым популярным предметом верхней одежды, благодаря своей универсальности. Он легкий, теплый, а разнообразие цветов и фасонов позволяет выбрать пуховик своей мечты. Как и с чем сочетать его, чтобы всегда выглядеть на миллион даже в самый пасмурный день, на своей странице в Instagram показала известный стилист Яна Платонова.

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Тренд сезона зима 2021/22 – объемный пуховик оверсайз, а что касается длины, то ее каждый выбирает по своему усмотрению: от короткого до миди и даже макси. Классические черный, серый и белый цвет по прежнему в тренде, однако красиво будут смотреться и более яркие модели – голубые, синие, бежевые, зеленые.

Белый короткий пуховик оверсайз

К такому пуховику стилист рекомендует надевать бежевые широкие трикотажные брюки и водолазку в тон или костюм, а также аналогичного цвета сапоги-луноходы. Можно также добавить в образ белый капор и такого же цвета рюкзак.

Голубой пуховик

К нему идеально подойдут пуловер и модные в этом сезоне широкие джинсы или бежевые джоггеры, а также замшевые ботинки на тракторной подошве. Образ можно дополнить шарфом с бахромой в тону пуховику и белой сумочкой, которая будет выгодно контрастировать с общим ансамблем.

Серый длинный пуховик

Эта модель хороша своей универсальность, поскольку позволяет носить под него как брюки, так и платья. Стилист рекомендует к нему широкие брюки, вязанную водолазку и светлую или черную обувь. Лучше всего – ботинки. Завершат образ вязаная шапка и сумка-шопер.

Белый длинный пуховик

Как и в случае с вариантом выше, под него подойдут и платье, и штаны. Платонова предлагает взять легинсы и трикотажное платье, а на ноги – серые замшевые ботинки на тракторной подошве или короткие бурки на меху для улицы. Образ завершат шапка крупной вязки и "дутая" сумка-шопер.

Для более элегантного образа (поход в гости, на мероприятие, в офис) лучше надеть под белый пуховик платье миди и сапоги с широким голенищем на небольшом каблуке, а объемную сумку заменить на кожаную.

Черный длинный пуховик

По своей природе черный пуховик более универсален, чем белый, хотя и проигрывает в яркости. Тем не менее, именно этот цвет чаще всего доминирует на улицах в холодное время года. Под него подойдут джинсы с такой же рубашкой, высокие ботинки или сапоги на грубой подошве, юбки и платья. Завершит аутфит черная сумка и контрастный, но темный шарф.

Если пуховик идет в комплекте с поясом, то под него можно надеть черные джинсы или длинное платье с поясом, жокейские сапоги или ботинки на платформе, а в качестве аксессуара подобрать элегантную сумочку.

Напомним, какие пуховики вышли из моды, а какие будут мега популярными ближайшие несколько месяцев.