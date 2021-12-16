Тренди зими 2021-22. Стилістка показала, з чим поєднувати різні пуховики

Один і той же пуховик може слугувати для створення відразу кількох образів, починаючи від повсякденного та закінчуючи урочистим.

Пуховик залишається найпопулярнішим предметом верхнього одягу завдяки своїй універсальності. Він легкий, теплий, а різноманітність кольорів і фасонів дозволяє обрати пуховик своєї мрії. Як і з чим поєднувати його, щоб завжди виглядати на мільйон навіть у найхмарніший день, на своїй сторінці в Instagram показала відома стилістка Яна Платонова.

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Тренд сезону зима 2021/22 — об'ємний пуховик оверсайз, а щодо довжини, то її кожен обирає на свій розсуд: від короткого до міді та навіть максі. Класичні чорний, сірий і білий колір, як і раніше, в тренді, проте красиво виглядатимуть і яскравіші моделі — блакитні, сині, бежеві, зелені.

Білий короткий пуховик оверсайз

До такого пуховика стилістка рекомендує вдягати широкі бежеві трикотажні штани і водолазку в тон або костюм, а також аналогічного кольору чоботи-місяцеходи. Можна також додати в образ білий капор і того ж кольору рюкзак.

Блакитний пуховик

До нього ідеально підійдуть пуловер і модні цього сезону широкі джинси або бежеві джогери, а також замшеві черевики на тракторній підошві. Образ можна доповнити шарфом із бахромою в тон пуховика та білою сумочкою, яка буде вигідно контрастувати із загальним ансамблем.

Сірий довгий пуховик

Ця модель хороша своєю універсальністю, оскільки дозволяє носити під нього як штани, так і сукні. Стилістка рекомендує до нього широкі штани, в'язану водолазку та світле або чорне взуття. Найкраще — черевики. Завершать образ в'язана шапка та сумка-шопер.

Білий довгий пуховик

Як і у випадку з варіантом вище, під нього підійдуть і сукня, і штани. Платонова пропонує взяти легінси та трикотажну сукню, а на ноги — сірі замшеві черевики на тракторній підошві або короткі бурки на хутрі для вулиці. Образ завершать шапка великої в'язки та "дута" сумка-шопер.

Для більш елегантного образу (похід у гості, на захід, в офіс) краще одягнути під білий пуховик сукню міді та чоботи з широкою халявою на невеликому підборі, а об'ємну сумку замінити на шкіряну.

Чорний довгий пуховик

За своєю природою чорний пуховик більш універсальний, ніж білий, хоч і програє в яскравості. Тим не менш, саме цей колір найчастіше домінує на вулицях у холодну пору року. Під нього підійдуть джинси з такою самою сорочкою, високі черевики або чоботи на грубій підошві, спідниці та сукні. Завершить аутфіт чорна сумка та контрастний, але темний шарф.

Якщо пуховик йде в комплекті з поясом, то під нього можна вдягти чорні джинси або довгу сукню з поясом, чоботи на платформі, а як аксесуар підібрати елегантну сумочку.

Нагадаємо, які пуховики вийшли з моди, а які будуть мегапопулярними найближчі кілька місяців.