В Эрмитаже в платье сестры Николая II нашли столетнюю конфету

Скорей всего великая княгиня Ксения Александровна припрятала лакомство во время знаменитого костюмированного бала 1903 года

Интересную находку сделали реставраторы драгоценного платья великой княгини Ксении Александровны, родной сестры Николая II. В рукаве 118 лет "пряталась" надкусанная конфета. Об этом пишет "Сноб".

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Надкусанную конфету в рукаве наряда обнаружила хранитель фонда костюма Отдела истории русской культуры Нина Тарасова. Она тут же отправила находку на экспертизу — выяснилось, что за сто лет на конфете не образовалось ни болезнетворных бактерий, ни плесени.

Тарасова призналась, что не удержалась и попробовала конфету сама: она ее лизнула и та оказалась все еще сладкой.

"Это была помадка начала двадцатого века, надкушенная великой княгиней во время бала. И поскольку, видимо, ее негде было оставить, она спрятала ее за обшлаг рукава", — объяснили сотрудники музея.

Фото: Эрмитаж

Конфету решили сохранить в фондохранилище Эрмитажа.

Роскошное платье в древнерусском стиле Ксения Александровна надевала на знаменитый костюмированный бал 1903 года. Костюм был создан портнихой императорских театров А.Т. Ивановой, а эскиз для кокошника рисовал старший сын известного ювелира Фаберже. Кокошник, к сожалению не сохранился, но летник и бармы, после реставрации можно будет увидеть в Эрмитаже.

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Мастера уже отметили, что хоть на костюме в нескольких местах разошлись швы и потерлась отделка, но реставраторы смогут восстановить платье по фотографиям, сохранившимся с бала.

Напомним, княгиня Ксения была замужем за великим князем Александром Михайловичем, внуком императора Николая I. От Сандро, как его называли родные, Ксения родила дочь и шестерых сыновей. Однако брак был несчастливым. Сандро изменял своей супруге и они много раз оказывались на грани развода, но Ксения была против расторжения брака.

В 1919 году она эмигрировала в Великобританию, где, воспользовавшись гостеприимством короля Георга V, жила в коттедже Фрогмор. Том самом, где многие годы спустя жили Меган Маркл и принц Гарри, а теперь проживают принцесса Евгения и ее семья.

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А в шлеме сэра Генри Эдварда Пастон-Бедингфельда, участника англо-бурской войны, обнаружили 121-летнюю шоколадку.