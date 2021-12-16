В Ермітажі в сукні сестри Миколи II знайшли сторічну цукерку

Швидше за все, велика княгиня Ксенія Олександрівна сховала ласощі під час знаменитого костюмованого балу 1903 року.

Цікаву знахідку зробили реставратори дорогоцінної сукні великої княгині Ксенії Олександрівни, рідної сестри Миколи ІІ. У рукаві 118 років "ховалася" надкусана цукерка. Про це пише "Сноб".

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Надкусану цукерку в рукаві вбрання виявила хранителька фонду костюма Відділу історії російської культури Ніна Тарасова. Вона відразу відправила знахідку на експертизу — з'ясувалося, що за сто років на цукерці не утворилося ні хвороботворних бактерій, ні цвілі.

Тарасова зізналася, що не втрималася та спробувала цукерку сама: вона її лизнула, і та виявилася все ще солодкою.

"Це була помадка початку двадцятого століття, надкушена великою княгинею під час балу. І оскільки, мабуть, її не було де залишити, вона сховала її за обшлаг рукава", — пояснили співробітники музею.

Фото: Эрмитаж

Цукерку вирішили зберегти у фондосховищі Ермітажу.

Розкішну сукню в давньоруському стилі Ксенія Олександрівна одягала на знаменитий костюмований бал 1903 року. Костюм був створений кравчинею імператорських театрів А.Т. Івановою, а ескіз для кокошника малював старший син відомого ювеліра Фаберже. Кокошник, на жаль, не зберігся, але літник і барми після реставрації можна буде побачити в Ермітажі.

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Майстри вже зазначили, що хоч на костюмі в кількох місцях розійшлися шви та потерлося оздоблення, реставратори зможуть відновити сукню за фотографіями, що збереглися з балу.

Нагадаємо, княгиня Ксенія була одружена з великим князем Олександром Михайловичем, онуком імператора Миколи I. Від Сандро, як його називали рідні, Ксенія народила доньку та шістьох синів. Проте шлюб був нещасливим. Сандро зраджував своїй дружині, і вони багато разів опинялися на межі розлучення, але Ксенія була проти розірвання шлюбу.

У 1919 вона емігрувала до Великобританії, де, скориставшись гостинністю короля Георга V, жила в котеджі Фрогмор. Там само, де багато років потому жили Меган Маркл і принц Гаррі, а тепер мешкає принцеса Євгенія та її сім'я.

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