Брэд Питт вернется на большой экран в роли сексуального спасателя (видео)

Последний раз на экранах Питт появлялся в научно-фантастическом фильме "К звездам" в 2019 году.

57-летний американский актер, обладатель премии "Оскар" Брэд Питт появился в кино после двухлетнего перерыва, сыграв в эпизодической роли в картине "Затерянный город" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом.

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Трейлер комедии режиссеров Аарона и Адама Ни уже опубликован в Сети. Бывший муж Анджелины Джоли перевоплотился на экране в очень опытного спасателя с длинными светлыми волосами и бронзовым загаром, одетого в военную одежду цвета хаки. Он мелькает в кадре, когда ему поручают спасти похищенную писательницу Лоретту Сейдж (Сандра Буллок). В роли похитителя, двуличного миллионера Фэйрфакса – Дэниел Рэдклифф, наиболее известный зрителям по роли Гарри Поттера. Его персонаж надеется, что Сейдж сможет привести его к сокровищам, описанным в ее новом романе.

На экране герой Питта сбивает охранников и прыгает на высокое ограждение и в палатку, чтобы освободить Лоретту. Он – подчеркнуто сексуален и выглядит идеальной звездой боевиков. Героиня Буллок, которая оказалась на острове в роскошном розовом комбинезоне, расшитом пайетками, поражена этим красавцем и даже спрашивает его, почему он так хорош.

"Мой отец вел прогноз погоды", – отвечает он с улыбкой на миллион.

Брэд присоединился к актерскому составу фильма после того, как их общий парикмахер Джанин Томпсон убедила Сандру Баллок сняться в картине с Брэдом Питтом в главной роли "Скоростной поезд", которая выходит на экраны в 2022-м, в обмен на его участие в картине "Затерянный город".

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Своим появлением в комедии Брэд перетянул на себя изрядную долю внимания.

"Он пришел и сыграл определенного персонажа, который вписывается в этот странный мир, и просто подписался на него полностью и целиком. Я встречалась с ним, но работать с ним было совсем другое дело. Я не могла сосредоточиться. Во многих смыслах это был действительно внетелесный опыт", – признавалась после съемок Буллок.

Премьера ленты "Затерянный город" запланирована на 25 марта 2022 года.

До этого последней картиной, в которой снялся Брэд Питт, стал фантастический фильм Джеймса Грея "К звездам", вышедший на экраны в 2019 году, где актер, получивший "Оскар" за фильм "Однажды… в Голливуде", сыграл главного героя.

Ранее сообщалось, что в комедии "Затерянный город" снялась участница шоу "Супер Топ-модель по-украински" Катя Свинарчук, сыграв эпизодическую роль студентки-туристки.

Напомним, Брэд Питт заявил, что больше не собирается жениться и не хочет никаких свиданий.