Бред Пітт повернеться на великий екран у ролі сексуального рятувальника (відео)

Востаннє на екранах Пітт з'являвся в науково-фантастичному фільмі "До зірок" у 2019 році.

57-річний американський актор, володар премії "Оскар" Бред Пітт з'явився в кіно після дворічної перерви, зігравши в епізодичній ролі в картині "Загублене місто" із Сандрою Буллок і Ченнінгом Татумом.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Трейлер комедії режисерів Аарона й Адама Ні вже опубліковано в мережі. Колишній чоловік Анджеліни Джолі перетворився на екрані на дуже досвідченого рятувальника з довгим світлим волоссям і бронзовою засмагою, одягненого у військовий одяг кольору хакі. Він мелькає в кадрі, коли йому доручають врятувати викрадену письменницю Лоретту Сейдж (Сандра Буллок). У ролі викрадача, дволичного мільйонера Фейрфакса – Денієл Редкліфф, найвідоміший глядачам за роллю Гаррі Поттера. Його персонаж сподівається, що Сейдж зможе привести його до скарбів, описаних у її новому романі.

На екрані герой Пітта збиває охоронців і стрибає на високу огорожу та намет, щоб звільнити Лоретту. Він підкреслено сексуальний і має вигляд ідеальної зірки бойовиків. Героїня Буллок, яка опинилася на острові в розкішному рожевому комбінезоні, розшитому паєтками, вражена цим красенем і навіть питає його, чому він такий гарний.

"Мій батько вів прогноз погоди", – відповідає він із усмішкою на мільйон.

Бред приєднався до акторського складу фільму після того, як їхня спільна перукарка Джанін Томпсон переконала Сандру Баллок знятися в картині з Бредом Піттом у головній ролі "Швидкісний поїзд", яка виходить на екрани 2022-го, в обмін на його участь у картині "Загублене місто".

[ + – ] Бред Пітт у ролі брутального рятувальника не залишився непоміченим

Своєю появою в комедії Бред перетягнув на себе неабияку частку уваги.

"Він прийшов і зіграв певного персонажа, який вписується в цей дивний світ і просто підписався на нього цілком і повністю. Я зустрічалася з ним, але працювати з ним була зовсім інша справа. Я не могла зосередитися. У багатьох сенсах це був справді позатілесний досвід", — зізнавалася після зйомок Буллок.

Прем'єра стрічки "Загублене місто" запланована на 25 березня 2022 року.

До цього останньою картиною, у якій знявся Бред Пітт, став фантастичний фільм Джеймса Грея "До зірок", що вийшов на екрани 2019 року, де актор, який отримав "Оскар" за фільм "Одного разу… в Голлівуді", зіграв головного героя.

Раніше повідомлялося, що в комедії "Загублене місто" знялася учасниця шоу "Супер топ-модель по-українськи" Катя Свинарчук, зігравши епізодичну роль студентки-туристки.

Нагадаємо, Бред Пітт заявив, що більше не збирається одружуватися та не хоче жодних побачень.