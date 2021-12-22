Новый год на пороге. Предметы, которые придадут дому уют и праздничное настроение

Фокус выяснил, как спастись от праздничной депрессии с помощью стильных предметов интерьера.

Если вы займетесь поиском исследований о восприятии праздников, то первое, что выдаст Google — это "праздничная депрессия". В последние годы ученые фиксируют ее чаще, поскольку жители больших городов нередко проводят каникулы в одиночестве и тревожатся по такому поводу.

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Ситуацию значительно усилили коронавирусные события — из-за небезопасной эпидемической обстановки и карантинов семьи не собираются на новогодние вакации, и те, кто раньше устраивал большие застолья, теперь не могут себе этого позволить. Из-за эпидемии в США, к примеру, уровень депрессии повысился втрое, о чем говорят результаты исследований ученых из Бостонского университета. Специалисты прогнозируют, что и наступающие праздники окажутся для многих печальным опытом одиночества.

Тем временем киевляне наблюдают нетипично раннее появление новогодней атрибутики в магазинах — полки с игрушками, мишурой и костюмами Санты появились еще в начале ноября. Не спешите обвинять супермаркеты в бездумном повторении американских традиций. На самом деле они могут помочь психическому здоровью горожан — снизить уровень депрессии, тревоги и сделать счастливее. В этом нас убеждают британские ученые, которые еще в 2017 году выяснили: чем раньше человек начинает готовиться к праздникам, тем счастливее становится. Эти выкладки подтверждает Дебора Серани, американский психолог, специалист по депрессии.

"Когда вы наряжаете новогоднюю елку, это повышает уровень дофамина, гормона хорошего настроения. Этот неврологический сдвиг может привести к ощущению счастья. Все, что вырывает нас из обычной рутины, становится сигналом для нервной системы и ведет к изменению настроения", — поясняет она.

Виктор Борге , датско-американский пианист, комик

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Поэтому украшение дома к праздникам может стать не только особым видом досуга с детьми, но и разновидностью терапии. Такую особенность домашнего декора вовсю используют дизайнеры, помогая создать атмосферу уюта и в то же время праздника с помощью декоративных элементов. Фокус собрал предметы, которые помогут преобразить дом и настроение его владельцев к праздникам.

Бархатное прикосновение: текстиль в интерьере

Предмет: коллекция интерьерных тканей Velvets, Dedar

Цена: от $189 за 1 м

[ + – ] Коллекция интерьерных тканей Velvets, Dedar

Итальянский бренд Dedar в этом году выпустил коллекцию Velvets — очень мягкие, бархатистые ткани для разнообразного использования. Ими можно обивать мебель, шить из них шторы, использовать для мелких объектов декора. В состав коллекции входит несколько серий, но все они выполнены из натуральной, качественной пряжи — шерсти, шелка, хлопка, мохера и льна.

К примеру, серия Splendido выткана из шелка с вискозой, а Adamo & Eva — из хлопка со специальной водоотталкивающей пропиткой. Особенно роскошна серия Vladimiro — это мягкий бархат из пряжи "кид мохер", которую вычесывают из ангорских овец. Притом ткань итальянцы сделали прочной и огнеупорной. Ткани этой коллекции однотонные, чтобы лучше всего показать их бархатную фактуру, с использованием как яркой, так и приглушенной цветовой гаммы на любой вкус.

Теплый свет: дизайнерские свечи

Предметы: коллекция свечей Pillar, Hay

Дизайн: Лекс Потт

Цена: от $40 за штуку

[ + – ] Коллекция свечей Pillar, Hay

Датчане известны в мире как самая счастливая нация, а заодно — как люди, которые любят свет и используют по 6 кг свечного воска ежегодно. Неудивительно, что датские бренды выпускают свечи как непременную часть домашнего пространства.

Так поступил бренд Hay, представивший коллекцию Pillar от датского же дизайнера Лекса Потта. Его идея состоит в том, что свечи выглядят как детский конструктор — с элементами разного диаметра, цвета и формы. Их можно по-разному комбинировать, в зависимости от типа пространства. В коллекции есть как небольшие свечки, так и высокие, размера XL. При этом очень качественные: как обещает бренд, мини-версия будет гореть 60 час., а самая большая свеча — 136 час.

С ярким характером. Радиатор в интерьере

Предмет: радиатор Ottolungo, Caleido

Дизайн: Габриэле и Оскар Буратти

Цена: от $1,9 тыс.

[ + – ] Радиатор Ottolungo, Caleido

Стать выразительным элементом интерьера может любой предмет, включая такой, казалось бы, скучный, как радиатор.

"С одной стороны, есть множество попыток скрыть радиаторы в стенах, а с другой — сделать их почти предметом искусства. Наша цель — сделать радиаторы стильным предметом с характером, который гармонирует с разными типами пространства и фактур", — говорят Габриэле и Оскар Буратти, итальянские дизайнеры. Для бренда Caleido, специализирующегося на дизайнерских радиаторах, они спроектировали новинки, которые выглядят как башни с разными типами рельефов.

Радиаторы в коллекции есть как вертикальные, так и горизонтальные, однако все они большого размера. Вертикальные, к примеру, высотой от 1,5 м до 2,4 м. Согласно европейским экологическим стандартам, радиаторы изготовлены из перерабатываемого алюминия и требуют небольшого количества воды.

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Светомузыка. Умные светильники

Предмет: "умные" светильники Nanoleaf Shapes

Цена: от $99

[ + – ] "Умные" светильники Nanoleaf Shapes

Американская компания Nanoleaf Shapes выпускает настенное освещение, которое можно сделать полностью индивидуальным. Покупателю предлагаются на выбор три разные формы — шестиугольники и два вида треугольников, которые можно собирать, как пазл, в различные фигуры и вешать на стену. Светильниками можно управлять через фирменное приложение и синхронизировать с цифровыми ассистентами на гаджетах, чтобы регулировать уровень освещения. Более того, оттенок света можно синхронизировать с картинкой на компьютере или телевизоре: если на экране картинка в зеленых или оранжевых тонах, то они появятся и на светильнике. Наконец, Nanoleaf Shapes синхронизируются с музыкой и меняют цвет и яркость света в зависимости от ритма.

В комплект к бутылке. Стильная мебель из Италии

Предмет: журнальный стол Soda, Miniforms

Дизайн: Яннис Гикас

Цена: $780

[ + – ] Журнальный стол Soda, Miniforms

Уместным украшением дома к праздникам станет журнальный стол Soda, который выпустила итальянская фирма Miniforms. Греческий дизайнер Яннис Гикас спроектировал его форму так, чтобы она напоминала бутылочную пробку. При этом стол изготовили вручную — его выдули сразу три мастера-стеклодува, сформировав цельный массив стекла. В итоге получился увесистый предмет мебели — 20 кг.

Фирма предлагает две цветовые вариации — янтарно-коричневую и бензиново-зеленую, в точности как бутылочное стекло. Стол собрал сразу несколько наград в сфере дизайна, в том числе Dezeen Awards 2021 и AD Awards 2021.

Исчезающие виды. Коллекционные новогодние игрушки

Предметы: елочные игрушки Extinct Animals, Vondels

Дизайн: Moooi

Цена: $34 за штуку

[ + – ] Елочные игрушки Extinct Animals, Vondels

Нидерландское дизайнерское бюро Moooi к Новому году представило коллекцию необычных елочных игрушек — все они изображают вымерших либо исчезающих с лица Земли животных. В коллекции есть карликовый носорог, вымершая в XVII веке птица дронт, а также исчезающие виды ленивца, леопарда, диких кабанов и макак. Нидерландцы подошли к делу основательно: изображения животных они нашли в коллекциях из архивов и музеев разных стран. Изготовлением игрушек занялась амстердамская фирма Vondels, которая выпускает креативные елочные шары из вручную выдутого и расписанного стекла.

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Работу с тематикой исчезающих животных Moooi ведет не первый год — у бюро в предыдущие годы выходили обои, подушки, светильники и шарфы. Поэтому при желании к елочным игрушкам можно купить и другой декор с животными.

Терапия запахом: как создать уют в доме при помощи ароматов

Предмет: аромадиффузор Esta, Made by zen

Цена: $79

[ + – ] Аромадиффузор Esta, Made by zen

Ощутить запах новогодней хвои в доме можно не только в своем воображении. В помощь нуждающимся — гаджет, который распыляет запах ароматических масел, куда, к примеру, можно залить масло можжевельника с хвойным запахом. Британская фирма Made by zen сделала аромадиффузор Esta одновременно экологичным и технологичным. Его корпус изготовлен вручную из бамбука, есть емкости для масел и воды, поскольку он также служит увлажнителем воздуха. Владелец гаджета может настроить режим подачи запаха — непрерывный или периодический, либо чередовать распыление влаги и аромата каждые 30 сек. В аромадиффузор также встроен экономичный LED-светильник, в котором можно регулировать яркость, поэтому гаджет годится для использования в качестве ночника.

Сказочные тигры: авторская керамика к Новому году

Предмет: коллекция керамики "Тигр", Gunya Project

Цена: от 1,3 тыс. грн за один предмет

[ + – ] Коллекция керамики "Тигр", Gunya Project

Украинский бренд Gunya Project сосредоточен на небольших капсульных коллекциях, создание которых непременно включает ремесленные традиции. К Новому году бренд выпустил коллекцию посуды с тиграми, зодиакальным символом 2022 года. В нее входят тарелки, миски, чашки, различные емкости, а также подсвечники с ручной росписью. Одними тиграми дизайнеры не ограничились: на посуде также есть изображения ангелов, Богородицы, Георгия-Победоносца и других святых — словом, всего того, что создает праздничное настроение.

В коллекции выпустили лимитированную серию серебряных ложек с изображением тигра, в последующие годы будут представлять ложки с другими животными — символами года, чтобы клиенты Gunya Project могли собрать зодиакальную коллекцию столовых приборов.