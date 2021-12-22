Новий рік на порозі. Предмети, які додадуть дому затишку та святкового настрою

Фокус з'ясував, як врятуватись від святкової депресії за допомогою стильних предметів інтер'єру.

Якщо ви займетеся пошуком досліджень про сприйняття свят, то перше, що видасть Google, — це "святкова депресія". В останні роки вчені фіксують її частіше, оскільки жителі великих міст нерідко проводять канікули на самоті і турбуються з цього приводу.

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Ситуацію значно посилили коронавірусні події — через небезпечну епідемічну обстановку та карантини сім'ї не збираються на новорічні вакації, і ті, хто раніше влаштовував великі застілля, тепер не можуть собі цього дозволити. Через епідемію в США, наприклад, рівень депресії підвищився втричі, про що свідчать результати досліджень учених з університету Бостона. Фахівці прогнозують, що і наступні свята виявляться для багатьох сумним досвідом самотності.

Тим часом, кияни спостерігають нетипово ранню появу новорічної атрибутики в магазинах — полиці з іграшками, мішурою та костюмами Санти з'явилися ще на початку листопада. Не поспішайте звинувачувати супермаркети в бездумному повторенні американських традицій. Насправді вони можуть допомогти психічному здоров'ю городян – знизити рівень депресії, тривоги та зробити їх щасливішими. У цьому нас переконують британські вчені, які ще у 2017 році з'ясували: що чим раніше людина починає готуватися до свят, то щасливішою вона стає. Це підтверджує Дебора Серані, американська психологиня, фахівчиня з депресії.

"Коли ви вбираєте новорічну ялинку, це підвищує рівень дофаміну, гормону гарного настрою. Це неврологічне зрушення може призвести до відчуття щастя. Усе, що вириває нас зі звичайної рутини, стає сигналом для нервової системи і веде до зміни настрою", — пояснює вона.

Віктор Борге , датсько-американський піаніст, комік

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Тому прикраса будинку до свят може стати не лише особливим видом дозвілля з дітьми, а й різновидом терапії. Таку особливість домашнього декору використовують дизайнери, допомагаючи створити атмосферу затишку і в той же час свята за допомогою декоративних елементів. Фокус зібрав предмети, які допоможуть змінити будинок та настрій його власників до свят.

Оксамитовий дотик: текстиль в інтер'єрі

Предмет: колекція інтер'єрних тканин Velvets, Dedar

Ціна: від $189 за 1 м

[ + – ] Колекція інтер'єрних тканин Velvets, Dedar

Італійський бренд Dedar цього року випустив колекцію Velvets – дуже м'які, бархатисті тканини для різноманітного використання. Ними можна оббивати меблі, шити з них штори, використовувати для дрібних об'єктів декору. До складу колекції входить кілька серій, але всі вони виконані з натуральної, якісної пряжі — вовни, шовку, бавовни, мохеру та льону.

Наприклад, серія Splendido виткана з шовку з віскозою, а Adamo & Eva — з бавовни зі спеціальним водовідштовхувальним просоченням. Особливо розкішна серія Vladimiro — це м'який оксамит із пряжі "кід мохер", яку вичісують з ангорських овець. При тому тканину італійці зробили міцною та вогнетривкою. Тканини цієї колекції однотонні, щоб найкраще показати їхню оксамитову фактуру, з використанням як яскравої, так і приглушеної колірної гами на будь-який смак.

Тепле світло: дизайнерські свічки

Предмети: колекція свічок Pillar, Hay

Дизайн: Лекс Потт

Ціна: від $40 за штуку

[ + – ] Колекція свічок Pillar, Hay

Данці відомі у світі як найщасливіша нація, а разом — як люди, які люблять світло і використовують по 6 кг свічкового воску щорічно. Не дивно, що датські бренди випускають свічки як неодмінну частину домашнього простору.

Так вчинив бренд Hay, який представив колекцію Pillar від датського дизайнера Лекса Потта. Його ідея полягає в тому, що свічки виглядають як дитячий конструктор – з елементами різного діаметру, кольору та форми. Їх можна по-різному комбінувати, залежно від типу простору. У колекції є як невеликі свічки, так і високі розміру XL. При цьому дуже якісні: як обіцяє бренд, мініверсія горітиме 60 год., а найбільша свічка — 136 год.

З яскравим характером. Радіатор в інтер'єрі

Предмет: радіатор Ottolungo, Caleido

Дизайн: Габріеле та Оскар Буратті

Ціна: від 1,9 тис. дол.

[ + – ] Радіатор Ottolungo, Caleido

Стати виразним елементом інтер'єру може будь-який предмет, включаючи такий, здавалося б, нудний, як радіатор.

"З одного боку, є безліч спроб приховати радіатори в стінах, а з іншого — зробити їх майже предметом мистецтва. Наша мета — зробити радіатори стильним предметом з характером, який гармоніює з різними типами простору та фактур", — кажуть Габріеле та Оскар Буратті, італійські дизайнери. Для бренду Caleido, що спеціалізується на дизайнерських радіаторах, вони спроєктували новинки, що виглядають як башти з різними типами рельєфів.

Радіатори в колекції є як вертикальні, так і горизонтальні, але всі вони великого розміру. Вертикальні, наприклад, заввишки від 1,5 м до 2,4 м. Згідно з європейськими екологічними стандартами, радіатори виготовлені з алюмінію, що переробляється, і вимагають невеликої кількості води.

Світломузика. Розумні світильники

Предмет: "розумні" світильники Nanoleaf Shapes

Ціна: від $99

[ + – ] "Розумні" світильники Nanoleaf Shapes

Американська компанія Nanoleaf Shapes випускає настінне освітлення, яке можна зробити індивідуальним. Покупцеві пропонуються на вибір три різні форми – шестикутники та два види трикутників, які можна збирати, як пазл, у різні фігури та вішати на стіну. Світильниками можна керувати через фірмовий додаток та синхронізувати з цифровими помічниками на гаджетах, щоб регулювати рівень освітлення. Більше того, відтінок світла можна синхронізувати з картинкою на комп'ютері або телевізорі: якщо на екрані картинка в зелених або оранжевих тонах, вони з'являться і на світильнику. Нарешті, Nanoleaf Shapes синхронізуються з музикою та змінюють колір і яскравість світла залежно від ритму.

У комплект до пляшки. Стильні меблі з Італії

Предмет: журнальний стіл Soda, Miniforms

Дизайн: Янніс Гікас

Ціна: $780

[ + – ] Журнальний стіл Soda, Miniforms

Доречною прикрасою дому до свят стане журнальний стіл Soda, який випустила італійська фірма Miniforms. Грецький дизайнер Янніс Гікас спроєктував його форму так, щоб вона нагадувала пляшку. При цьому стіл виготовили вручну — його видули відразу три майстри-склодуви, сформувавши цілісний масив скла. У результаті вийшов важкий предмет меблів – 20 кг.

Фірма пропонує дві колірні варіації — бурштиново-коричневу та бензиново-зелену, точно як пляшкове скло. Стіл зібрав відразу кілька нагород у сфері дизайну, зокрема Dezeen Awards 2021 та AD Awards 2021.

Зниклі види. Колекційні новорічні іграшки

Предмети: ялинкові іграшки Extinct Animals, Vondels

Дизайн: Moooi

Ціна: $34 за штуку

[ + – ] Ялинкові іграшки Extinct Animals, Vondels

Нідерландське дизайнерське бюро Moooi до Нового року представило колекцію незвичайних ялинкових іграшок — усі вони зображають вимерлих або зникаючих на Землі тварин. У колекції є карликовий носоріг, який вимер у XVII столітті птах дронт, а також зниклі види лінивця, леопарда, диких кабанів та макак. Нідерландці підійшли до справи ґрунтовно: зображення тварин вони знайшли в колекціях з архівів та музеїв різних країн. Виготовленням іграшок зайнялася амстердамська фірма Vondels, яка випускає креативні ялинкові кулі з вручну видутого та розписаного скла.

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Роботу з тематикою тварин, що зникають, Moooi веде не перший рік — у бюро в попередні роки виходили шпалери, подушки, світильники та шарфи. Тому за бажання до ялинкових іграшок можна придбати й інший декор із тваринами.

Терапія запахом: як створити затишок у будинку за допомогою ароматів

Предмет: аромадифузор Esta, Made by zen

Ціна: $79

[ + – ] Аромадифузор Esta, Made by zen

Відчути запах новорічної хвої в будинку можна не лише у своїй уяві. На допомогу — гаджет, який розпорошує запах ароматичних олій, куди, наприклад, можна залити масло ялівцю з хвойним запахом. Британська фірма Made by zen зробила аромадифузор Esta одночасно екологічним та технологічним. Його корпус виготовлений вручну з бамбука, є ємності для олії та води, оскільки він також служить зволожувачем повітря. Власник гаджета може налаштувати режим подачі запаху — безперервний або періодичний, або чергувати розпилення вологи та аромату кожні 30 сек. В аромадифузор також вбудований економічний LED-світильник, у якому можна регулювати яскравість, тому гаджет годиться для використання як нічник.

Казкові тигри: авторська кераміка до Нового року

Предмет: колекція кераміки "Тигр", Gunya Project

Ціна: від 1,3 тис. грн за один предмет

[ + – ] Колекція кераміки "Тигр", Gunya Project

Український бренд Gunya Project зосереджений на невеликих капсульних колекціях, створення яких неодмінно включає ремісничі традиції. До Нового року бренд випустив колекцію посуду з тиграми — зодіакальним символом 2022 року. До неї входять тарілки, миски, чашки, різні ємності, а також свічники з ручним розписом. Одними тиграми дизайнери не обмежилися: на посуді також є зображення ангелів, Богородиці, Георгія-Побідоносця та інших святих — словом, усього того, що створює святковий настрій.

У колекції випустили лімітовану серію срібних ложок із зображенням тигра, у наступні роки представлятимуть ложки з іншими тваринами – символами року, щоб клієнти Gunya Project могли зібрати зодіакальну колекцію столових приборів.