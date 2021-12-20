Платье Тринити. Кэрри-Энн Мосс появилась на премьере "Матрицы" в эксклюзивном наряде

Платье для знаменитости сшили на заказ, а в подоле наряда "спрятали" отсылку к знаменитому матричному коду.

В Сан-Франциско состоялся премьерный показ четвертой части "Матрицы" под названием "Матрица: Воскрешение", на которой собрался весь актерский состав картины. Больше всего внимания привлекла исполнительница роли Тринити Кэрри-Энн Мосс, появившаяся на красной дорожке в роскошном платье от Oscar de la Renta с очень необычной отделкой подола.

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Черное шифоновое платье с глубоким вырезом и развевающейся накидкой со складками привлекло внимание многочисленной публики тем, как была расшита юбка. Изящные линии серебряных и зеленых пайеток воссоздали знаковые линии кода Matrix, между которыми "спряталось название бренда, вышитое зелеными нитками.

[ + – ] Кэрри-Энн Мосс в платье от Oscar de la Renta

[ + – ] Между пайетками спряталось название модного дома

Видео о том, как создавалось платье, опубликовал на своей странице в Instagram и сам модный дом. Финальный образ актрисы, который стал изюминкой вечера, был не просто элегантным выбором для премьеры, но и стал данью уважения франшизе "Матрица" и 22-летней связи Кэрри-Энн Мосс с ее персонажем.

[ + – ] Процесс создания нашумевшего наряда

Свой лук Кэрри-Энн дополнила зелеными серьгами и массивным серебряным кольцом.

Среди других гостей, которые оделись с отсылкой к своим персонажам, была и Приянка Чопра. На ней было серебристо-оранжевое платье.

"Цвета моего платья – ода моей героине в фильме, Сати. Не могу дождаться, когда вы все с ней познакомитесь!", – сказала звезда Болливуда.

[ + – ] На премьере фильма присутствовал весь основной актерский состав

В украинском прокате "Матрица: Воскрешение" появится уже 22 декабря. По словам Киану Ривза, это будет фильм о любви. Вряд ли он станет последним. Сценарист Зак Пенн еще в 2019 году сообщил, что кинокомпания Warner Bros. работает сразу над двумя новыми "Матрицами": приквелом и сиквелом. "Матрица: Воскрешение" произведен компаниями Village Roadshow Pictures и Venus Castina Productions.

Напомним, Киану Ривз рассказал о том, почему получился грустным на знаменитой фотографии, ставшей мемом. Он также признавался в одном из интервью, что женат на Вайноне Райдер.