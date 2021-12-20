Сукня Триніті. Керрі-Енн Мосс з'явилася на прем'єрі "Матриці" в ексклюзивному вбранні

Сукню для знаменитості пошили на замовлення, а в подолі наряду "заховали" відсилання до знаменитого матричного коду.

У Сан-Франциско відбувся прем'єрний показ четвертої частини "Матриці" під назвою "Матриця: Воскресіння", де зібрався весь акторський склад картини. Найбільше уваги привернула виконавиця ролі Триніті Керрі-Енн Мосс, яка з'явилася на червоній доріжці в розкішній сукні від Oscar de la Renta з дуже незвичайним оздобленням подолу.

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Чорна шифонова сукня з глибоким вирізом і накидкою зі складками, що розвивається, привернула увагу численної публіки тим, як була розшита спідниця. Витончені лінії срібних та зелених паєток відтворили знакові лінії коду Matrix, між якими "сховалася назва бренду, вишита зеленими нитками.

[ + – ] Керрі-Енн Мосс у сукні від Oscar de la Renta

[ + – ] Між паєтками сховалася назва модного будинку

Відео про те, як створювалося плаття, опублікував на своїй сторінці в Instagram і сам модний будинок. Фінальний образ актриси, який став родзинкою вечора, був не просто елегантним вибором для прем'єри, але й став шаною франшизі "Матриця" та 22-річному зв'язку Керрі-Енн Мосс з її персонажем.

[ + – ] Процес створення гучного вбрання

Свій лук Керрі-Енн доповнила зеленими сережками та масивною срібною каблучкою.

Серед інших гостей, які одягнулися з відсиланням до своїх персонажів, була і Пріянка Чопра. На ній була сріблясто-жовтогаряча сукня.

"Кольори моєї сукні — ода моїй героїні у фільмі, Саті. Не можу дочекатися, коли ви всі з нею познайомитеся!", — сказала зірка Боллівуду.

[ + – ] На прем'єрі фільму був присутній весь основний акторський склад

В українському прокаті "Матриця: Воскресіння" з'явиться 22 грудня. За словами Кіану Рівза, це буде фільм про кохання. Навряд чи він стане останнім. Сценарист Зак Пенн ще у 2019 році повідомив, що кінокомпанія Warner Bros. працює відразу над двома новими "Матрицями" : приквелом та сиквелом. "Матриця: Воскресіння" вироблена компаніями Village Roadshow Pictures та Venus Castina Productions.

Нагадаємо, Кіану Рівз розповів про те, чому вийшов сумним на знаменитій фотографії, яка стала мемом. Він також зізнавався в одному з інтерв'ю, що одружений з Вайноною Райдер.