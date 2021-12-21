Легендарный стилист "Секса в большом городе" рассказала о трудностях работы с Синтией Никсон

Патриция Филд, которая сейчас занимается сериалом "Эмили в Париже", призналась, что не все образы героинь в сиквеле ей понравились

Легендарный художник по костюмам, дизайнер и стилист Патриция Филд, которая и сделала четырех героинь сериала "Секс в большом городе" настоящими иконами стиля, поделилась впечатлениями о сериале "И просто так". Об этом пишет Daily Mail.

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Напомним, премьера сериала-сиквела состоялась 10 декабря. И выход каждой серии сопровождается скандалами и критикой.

Так, Крис Нот, исполнитель роли Мистера Бига, оказался замешан в секс-скандале.

В создании нового сериала Филд участия не принимала, так что над костюмами героинь в "И просто так" работала бывшая ассистентка Патриции — Молли Роджерс. И по мере того, как в Сети появлялись снимки со съемочной площадки, поклонники сериала все чаще писали о том, что Филд стоило бы вернуть в "И просто так", потому что наряды уже не столь оригинальны, как были ранее.

Фото: Скриншот

Фото: Getty Images

[ + – ] Костюмы героинь в сериале "И просто так" Фото: Getty Images

Патриция, в свою очередь, возвращаться не собирается, потому что сейчас занята на съемках сериала "Эмили в Париже", но рассказала о том, как ей работалось с некоторыми из актрис.

В интервью The Sunday Times художник по костюмам вспомнила, что особенно непросто ей приходилось с исполнительницей роли Миранды Синтией Никсон, поскольку они постоянно спорили из-за нарядов ее героини.

[ + – ] Патриция Филд и Синтия Никсон на съемках сериала "Секс в большом городе" Фото: Getty Images

"Я знаю, через что сейчас проходит Молли. Я знаю этих девчонок! Сара Джессика думает, что она все знает — и это правда. Синтия Никсон думает, что она знает все — а это не так!" – заявила Филд. Но, не смотря на критику, она продолжает общаться с актрисами и даже поздравила Никсон с днем рождения. Впрочем, по-настоящему она дружит с Ким Кэттролл и по мнению Филд, после того, как та отказалась от роли Саманты Джонс, в сериале "образовался вакуум".

Также 79-летняя Филд призналась, что в новом сериале ей понравились лишь некоторые образы героинь, но "далеко не все".