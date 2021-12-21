Легендарна стилістка "Сексу у великому місті" розповіла про труднощі роботи із Синтією Ніксон

Патриція Філд, яка наразі займається серіалом "Емілі в Парижі", зізналася, що не всі образи героїнь у сиквелі їй сподобалися

Легендарна художниця по костюмах, дизайнерка та стилістка Патриція Філд, яка і зробила чотирьох героїнь серіалу "Секс у великому місті" справжніми іконами стилю, поділилася враженнями про серіал "І просто так". Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Нагадаємо, прем'єра серіалу-сиквелу відбулася 10 грудня. І вихід кожної серії супроводжується скандалами та критикою.

Так, Кріс Нот, виконавець ролі Містера Біга, виявився замішаним у секс-скандалі.

У створенні нового серіалу Філд участі не брала, тому над костюмами героїнь в "І просто так" працювала колишня асистентка Патриції — Моллі Роджерс. І в міру того, як у мережі з'являлися знімки зі знімального майданчика, шанувальники серіалу все частіше писали про те, що Філд варто було б повернути в "І просто так", тому що вбрання вже не настільки оригінальне, як було раніше.

Фото: Скриншот

Фото: Getty Images

[ + – ] Костюми героїнь у серіалі "І просто так" Фото: Getty Images

Патриція, у свою чергу, повертатися не збирається, бо наразі зайнята на зйомках серіалу "Емілі в Парижі", але розповіла про те, як вона працювала з деякими акторками.

В інтерв'ю The Sunday Times художниця по костюмах згадала, що особливо непросто їй доводилося з виконавицею ролі Міранди Синтією Ніксон, оскільки вони постійно сперечалися через вбрання її героїні.

[ + – ] Патриція Філд та Синтія Ніксон на зйомках серіалу "Секс у великому місті" Фото: Getty Images

"Я знаю, через що зараз проходить Моллі. Я знаю цих дівчаток! Сара Джессіка думає, що вона все знає — і це правда. Синтія Ніксон думає, що вона знає все — а це не так!" — Заявила Філд. Але, попри критику, вона продовжує спілкуватися з акторками і навіть привітала Ніксон з днем народження. Втім, по-справжньому вона товаришує з Кім Кеттролл і, на думку Філд, після того, як та відмовилася від ролі Саманти Джонс, у серіалі "утворився вакуум".

Також 79-річна Філд зізналася, що в новому серіалі їй сподобалися лише деякі образи героїнь, але "далеко не всі".