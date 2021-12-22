Бультерьер и сорока прославились в Instagram благодаря необычной дружбе (фото, видео)

Пегги и Молли – неразлучные друзья вот уже больше года. Собака вместе с хозяйкой выходили раненую птицу, найденную в парке, а она отплатила им невероятной привязанностью.

Почти 132 тысячи подписчиков в Instagram собрала страница о необычной дружбе стаффордширских бультерьеров Пегги и Руби с сорокой по кличке Молли, которые живут в Кумере, пригороде Голд-Кост (Квинсленд, Австралия), пишет издание 9News.com.au.

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Изначально в доме 45-летней Джульетты Уэллс и 52-летнего Риса Мортенсена проживала молодая бультерьер Пегги. В сентябре прошлого года, гуляя с хозяйкой в парке, собака увидела меленькую раненую сороку. Обычно она боялась птиц, но тут не смогла пройти мимо, чем привлекла внимание Джульетты. Женщина забрала покалеченное пернатое домой, где вместе с партнером назвала найденыша Молли и взялась ее выхаживать. При этом Пегги тоже всячески опекала нового питомца, заменив ей не только сиделку, но и друга по играм.

[ + – ] Первое совместное фото Пегги и Молли, 24 сентября 2020 года

"Их отношения уникальны. Когда мы принесли эту выброшенную сороку домой, мы все лечили ее, включая Пегги, которая начала производить молоко для этой птички. Пегги нужно было чем-то заниматься, а Молли нуждалась в заботе", – говорит Джульетта.

[ + – ] Молли ходит за Пегги по пятам

Неудивительно, что, выздоровев, Молли не захотела покидать гостеприимный дом. Она по пятам следует за Пегги, и пара фактически неразлучна.

"Мы всегда оставляем все двери и окна открытыми и пытались заставить ее улететь обратно на природу, но она не заинтересована в том, чтобы покидать нас. Мы учили ее ловить червей и ящериц… Но она действительно думает, что она собака. Она бегает за Пегги, считая ее своей мамой. Они любят греться на солнышке, играть в мяч или просто тусоваться на заднем дворе, наблюдая за миром вокруг", – признается хозяйка.

[ + – ] Абсолютное доверие

15 месяцев назад Пегги родила пятерых щенков, и хозяева, раздав четверых, оставили одного, назвав ее Руби. Она с удовольствием присоединился к дуэту. Теперь у Молли – два компаньона по играм, причем Руби в силу своего возраста куда более озорная и "доставучая", чем ее мать. Однако сороку это ничуть не смущает.

Что касается Пегги, то она только рада делегировать часть своих "полномочий" Руби в развлечении Молли.

[ + – ] Руби, Пегги и Молли

[ + – ] Руби развлекает неуемную сороку

Джульетта и Рис решили рассказать об этой необычной дружбе всему миру, создав страницу в соцсети. Там они публикуют снимки и видео со своими питомцами. Интересными являются подписи к фото и записям, которые представляют собой диалог Молли с Руби или Пегги и рассуждения на тему взросления, коммуникации с более старшими сороками и рассуждения о повседневных делах.

У пары есть свой онлайн-магазин, который носит имя сороки и собаки. В частности, там можно купить календарь на 2022 год Пегги и Молли, даже с отпечатком лапы бультерьера, а также серьги в виде собаки и сороки.

[ + – ] Календарь с Пегги и Молли вышел с двумя вариантами обложек

[ + – ] Пегги ставит "лапографы" на календари

[ + – ] Серьги с Пегги и Молли Фото: peggyandmolly.net

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