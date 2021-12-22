Бультер'єр та сорока прославилися в Instagram завдяки незвичайній дружбі (фото, відео)

Пеггі та Моллі – нерозлучні друзі вже більше року. Собака разом з господаркою виховали пораненого птаха, знайдений в парку, а він відплатив їм неймовірною прихильністю.

Майже 132 тисячі підписників в Instagram зібрала сторінка про незвичайну дружбу стаффордширських бультер'єрів Пеггі і Рубі із сорокою на прізвисько Моллі, які живуть у Кумері, передмісті Голд-Кост (Квінсленд, Австралія), пише видання 9News.com.au.

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Спочатку в будинку 45-річної Джульєтти Уеллс та 52-річного Ріса Мортенсена проживав молодий бультер'єр Пеггі. У вересні минулого року, гуляючи з господаркою в парку, собака побачив маленьку поранену сороку. Зазвичай вона боялася птахів, але тут не змогла пройти повз, чим привернула увагу Джульєтти. Жінка забрала покалічену пернату додому, де разом з партнером назвала знайдену Моллі і взялася її виходжувати. При цьому Пеггі теж всіляко опікувалася новим вихованцем, замінивши їй не тільки доглядальницю, а й друга в іграх.

[ + – ] Перше спільне фото Пеггі та Моллі, 24 вересня 2020 року

"Їхні стосунки унікальні. Коли ми принесли цю викинуту сороку додому, ми всі лікували її, включаючи Пеггі, яка почала виробляти молоко для цієї пташки. Пеггі потрібно було чимось займатися, а Моллі потребувала турботи", – каже Джульєтта.

[ + – ] Моллі ходить за Пеггі по п'ятах

Не дивно, що, одужавши, Моллі не захотіла залишати гостинний будинок. Вона по п'ятах слідує за Пеггі, і пара практично нерозлучна.

"Ми завжди залишаємо всі двері та вікна відчиненими і намагалися змусити її полетіти назад на природу, але вона не зацікавлена в тому, щоб покидати нас. Ми вчили її ловити черв'яків та ящірок… Але вона дійсно думає, що вона собака. Вона бігає за Пеггі, вважаючи її своєю мамою. Вони люблять грітися на сонечку, грати в м'яч або просто тусуватися на задньому дворі, спостерігаючи за світом навколо", — зізнається господиня.

[ + – ] Абсолютна довіра

15 місяців тому Пеггі народила п'ятьох цуценят, і господарі, роздавши чотирьох, залишили одного, назвавши його Рубі. Воно із задоволенням приєдналося до дуету. Тепер у Моллі — два компаньйони в іграх, причому Рубі в силу свого віку куди більш бешкетна, ніж її мати. Однак, сороку це не бентежить.

Що стосується Пеггі, то вона лише рада делегувати частину своїх "повноважень" Рубі у розвазі Моллі.

[ + – ] Рубі, Пеггі та Моллі

[ + – ] Рубі розважає невгамовну сороку

Джульєтта та Ріс вирішили розповісти про цю незвичайну дружбу всьому світу, створивши сторінку в соцмережі. Там вони публікують знімки та відео зі своїми вихованцями. Цікавими є підписи до фото та записів, які являють собою діалог Моллі з Рубі або Пеггі та міркування на тему дорослішання, комунікації зі старшими сороками та міркування про повсякденні справи.

У пари є свій онлайн-магазин, який носить ім'я сороки та собаки. Зокрема, там можна придбати календар на 2022 рік Пеггі та Моллі, навіть із відбитком лапи бультер'єра, а також сережки у вигляді собаки та сороки.

[ + – ] Календар з Пеггі та Моллі вийшов із двома варіантами обкладинок

[ + – ] Пеггі ставить "лапографи" на календарі

[ + – ] Сережки з Пеггі та Моллі Фото: peggyandmolly.net

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