Ким Кардашьян в "невидимом" бюстгальтере прорекламировала свои новые духи

Ранее Ким подала заявку о том, чтобы вернуться к девичьей фамилии и перестать быть Кардашьян-Уэст

41-летняя модель и звезда телешоу опубликовала новый пост в Instagram, продвигая свой новый аромат своего бренда косметики KKW.

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Впрочем, пока неизвестно будет ли она менять название бренда после того, как решила подать заявку на возвращение девичьей фамилии – Кардашьян, без приставки Уэст после развода.

Они с Канье согласились делить опеку над своими четырьмя детьми: Норт, Чикаго, Сейнтом и Псаломом.

Для снимка Ким Кардашьян позировала в "невидимом" бюстгальтере из совместной коллекции Fendi x SKIMS и массивных золотых украшениях.

Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram kimkardashian

А в руке она держала флакон своих духов Crystal Oud. К слову, в Сети они продаются по цене 35 долларов за 30 мл.

Впрочем, Канье и Ким весьма спокойно переживают развод, хоть ранее рэпер и просил жену вернуться к нему, даже посвятив ей несколько песен.

Ким начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, а Канье – с 22-летней моделью Винетрией, которая уже несколько раз ночевала в его особняке.