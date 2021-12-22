Кім Кардаш'ян у "невидимому" бюстгальтері прорекламувала свої нові парфуми
Раніше Кім подала заявку про те, щоб повернутися до дівочого прізвища та перестати бути Кардаш'ян-Вест
41-річна модель та зірка телешоу опублікувала новий пост в Instagram, просуваючи новий аромат свого бренду косметики KKW.
Втім, поки невідомо, чи змінюватиме вона назва бренду після того, як вирішила подати заявку на повернення дівочого прізвища – Кардаш'ян, без приставки Вест після розлучення.
Вони з Каньє погодилися ділити опіку над своїми чотирма дітьми: Норт, Чикаго, Сейнт і Псалом.
Для знімка Кім Кардаш'ян позувала в "невидимому" бюстгальтері із спільної колекції Fendi x SKIMS та масивних золотих прикрасах.
А в руці вона тримала флакон своїх парфумів Crystal Oud. До речі, у мережі вони продаються за ціною 35 доларів за 30 мл.
Втім, Каньє та Кім дуже спокійно переживають розлучення, хоч раніше репер і просив дружину повернутися до нього, навіть присвятивши їй кілька пісень.
Кім почала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, а Каньє — з 22-річною моделлю Вінетрією, яка вже кілька разів ночувала в його особняку.