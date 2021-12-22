Кім Кардаш'ян у "невидимому" бюстгальтері прорекламувала свої нові парфуми

Раніше Кім подала заявку про те, щоб повернутися до дівочого прізвища та перестати бути Кардаш'ян-Вест

41-річна модель та зірка телешоу опублікувала новий пост в Instagram, просуваючи новий аромат свого бренду косметики KKW.

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Втім, поки невідомо, чи змінюватиме вона назва бренду після того, як вирішила подати заявку на повернення дівочого прізвища – Кардаш'ян, без приставки Вест після розлучення.

Вони з Каньє погодилися ділити опіку над своїми чотирма дітьми: Норт, Чикаго, Сейнт і Псалом.

Для знімка Кім Кардаш'ян позувала в "невидимому" бюстгальтері із спільної колекції Fendi x SKIMS та масивних золотих прикрасах.

Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram kimkardashian

А в руці вона тримала флакон своїх парфумів Crystal Oud. До речі, у мережі вони продаються за ціною 35 доларів за 30 мл.

Втім, Каньє та Кім дуже спокійно переживають розлучення, хоч раніше репер і просив дружину повернутися до нього, навіть присвятивши їй кілька пісень.

Кім почала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, а Каньє — з 22-річною моделлю Вінетрією, яка вже кілька разів ночувала в його особняку.