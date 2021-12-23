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Будет продолжение франшизы: раскрыты детали сюжета спецэпизода "Гарри Поттера"

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Фото: Кадр из фильма | Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Один из актеров поделился эксклюзивной информацией о юбилейном выпуске

Уже 1 января 2022 года фанаты увидят ожидаемый специальный эпизод "Гарри Поттера", посвященный 20-летию выхода первого фильма франшизы. Эпизод получил название "Возвращение в Хогвартс". До этого в Сети появлялись постеры, тизеры и трейлер специального выпуска. Фанатов поттерианы призвали вернуться "к месту, где начинается магия".

Первый постер специального выпуска "Гарри Поттера"

Один из актеров культовой киносаги Руперт Гринт, исполнивший на экране роль рыжего волшебника Рона Уизли, накануне поделился с изданием Entertainment Tonight деталями сюжета юбилейного выпуска. По его словам, главные актеры, а именно Руперт, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, очень беспокоились перед съемками спецэпизода. Поскольку это первое их совместное появление на экранах после выхода последней части "Гарри Поттера" в 2011 году.

Трейлер "Возвращения в Хогвартс"

"Эти фильмы были нашим детством. Мы росли на съемках", — отметил актер Руперт Гринт. По словам знаменитости, через 10 лет после съемок последнего фильма главные актеры редко виделись и собирались в такой компании, поэтому для них было радостью сесть перед камерами и вспомнить предыдущий опыт съемок. Также Руперт Гринт признался, что в спецвыпуске участники проекта обсудят продолжение франшизы фильмов о мальчике-волшебнике.

Отметим, что "Возвращение в Хогвартс" будет доступно только на "Амедиатеке" с 1 января 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, какие гонорары получали главные актеры киносаги за съемки в предыдущих частях "Гарри Поттера".