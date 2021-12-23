Будет продолжение франшизы: раскрыты детали сюжета спецэпизода "Гарри Поттера"

Один из актеров поделился эксклюзивной информацией о юбилейном выпуске

Уже 1 января 2022 года фанаты увидят ожидаемый специальный эпизод "Гарри Поттера", посвященный 20-летию выхода первого фильма франшизы. Эпизод получил название "Возвращение в Хогвартс". До этого в Сети появлялись постеры, тизеры и трейлер специального выпуска. Фанатов поттерианы призвали вернуться "к месту, где начинается магия".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

[ + – ] Первый постер специального выпуска "Гарри Поттера"

Один из актеров культовой киносаги Руперт Гринт, исполнивший на экране роль рыжего волшебника Рона Уизли, накануне поделился с изданием Entertainment Tonight деталями сюжета юбилейного выпуска. По его словам, главные актеры, а именно Руперт, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, очень беспокоились перед съемками спецэпизода. Поскольку это первое их совместное появление на экранах после выхода последней части "Гарри Поттера" в 2011 году.

[ + – ] Трейлер "Возвращения в Хогвартс"

"Эти фильмы были нашим детством. Мы росли на съемках", — отметил актер Руперт Гринт. По словам знаменитости, через 10 лет после съемок последнего фильма главные актеры редко виделись и собирались в такой компании, поэтому для них было радостью сесть перед камерами и вспомнить предыдущий опыт съемок. Также Руперт Гринт признался, что в спецвыпуске участники проекта обсудят продолжение франшизы фильмов о мальчике-волшебнике.

Отметим, что "Возвращение в Хогвартс" будет доступно только на "Амедиатеке" с 1 января 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, какие гонорары получали главные актеры киносаги за съемки в предыдущих частях "Гарри Поттера".