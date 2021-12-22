Появился официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттера" (видео)

Юбилейный эпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022 года

Накануне в Сеть выложили первый трейлер специального выпуска культовой киносаги "Гарри Поттер", посвященного 20-летию выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". До этого стриминговая платформа HBO Max радовала фанатов поттерианы только постерами и тизерами спецэпизода, в которых приглашали людей вернуться к месту, где начинается магия, и где герои получали анонимные письма-приглашения в Хогвартс спустя годы.

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Из опубликованного трейлера стало известно, что в новом эпизоде исполнители главных ролей колдунов Хогвартса (Дениэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт) встретятся с режиссером картины Крисом Коламбусом и будут вспоминать в непринужденной атмосфере съемки киносаги.

[ + – ] Официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттера"

Однако зритель сможет снова встретить на экране Рейфа Файнса, Тома Фелтона, Хелену Бонэм Картер и других актеров.

Кроме этого, фанаты смогут увидеть уникальные архивные кадры и ранее не опубликованные вырезки из интервью с создателями вселенной магии.

Ранее Фокус сообщал, какие гонорары получили главные актеры "Гарри Поттера" за съемки в предыдущих частях киносаги.

Напомним, Марго Робби призналась, что любит читать книги о Гарри Поттере.