З'явився офіційний трейлер спецвипуску "Гаррі Поттера" (відео)

Ювілейний епізод "Повернення до Гоґвортсу" вийде на екрани 1 січня 2022 року

Напередодні в мережу виклали перший трейлер спеціального випуску культової кіносаги "Гаррі Поттер", присвячений 20-річчю виходу першого фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь". До цього стримінгова платформа HBO Max тішила фанатів потеріани тільки постерами та тизерами спецепізоду, у яких запрошували людей повернутися до місця, де починається магія, та у яких герої отримували анонімні листи-запрошення до Гоґвортсу через роки.

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З опублікованого трейлеру стало відомо, що в новому епізоді виконавці головних ролей чаклунів Гоґвортсу (Деніел Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Грінт) зустрінуться з режисером картини Крісом Коламбусом та згадуватимуть у непримушеній атмосфері зйомки кіносаги.

[ + – ] Офіційний трейлер спецепізоду "Гаррі Поттера"

Проте глядач зможе знову побачити на екрані Рейфа Файнса, Тома Фелтона, Хелену Бонем Картер та інших акторів.

Крім цього, фанати матимуть можливість побачити унікальні архівні кадри та раніше не опубліковані кадри інтерв'ю з творцями всесвіту магії.

Раніше Фокус повідомляв, які гонорари отримали головні актори "Гаррі Поттера" за зйомки в попередніх частинах кіносаги.

Нагадаємо, Марго Роббі зізналася, що полюбляє читати книжки про Гаррі Поттера.