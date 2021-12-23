Буде продовження франшизи: розкрито деталі сюжету спецепізоду "Гаррі Поттера"

Один з акторів поділився ексклюзивною інформацією про ювілейний випуск

Уже 1 січня 2022 року фанати потеріани побачать очікуваний спеціальний епізод "Гаррі Поттера", присвячений 20-річчю виходу першого фільму франшизи. Епізод отримав назву "Повернення до Гоґвортсу". До цього в мережі з'являлися постери, тизери та трейлер спеціального випуску. Фанатів потеріани закликали повернутися до місця, де починається магія.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Перший постер спеціального випуску "Гаррі Поттера"

Один з акторів культової кіносаги Руперт Грінт, який виконав на екрані роль рудого чарівника Рона Візлі, напередодні поділився з виданням Entertainment Tonight деталями сюжету ювілейного випуску. За його словами, головні актори, а саме Руперт, Деніел Редкліфф та Емма Вотсон, дуже переймалися перед зйомками спецепізоду. Оскільки це перша їхня спільна поява на екранах після виходу останньої частини "Гаррі Поттера" у 2011 році.

[ + – ] Трейлер "Повернення до Гоґвортсу"

"Ці фільми були нашим дитинством. Ми росли на зйомках", — зазначив актор Руперт Грінт. За словами знаменитості, за 10 років після зйомок останнього фільму головні актори рідко бачилися та збиралися в такій компанії, тому для них було радістю сісти перед камерами та згадати попередній досвід зйомок. Також Руперт Грінт зізнався, що в спецвипуску учасники проєкту обговорять продовження франшизи фільмів про хлопчика-чарівника.

Зазначимо, що "Повернення до Гоґвортсу" буде доступно тільки на "Амедіатеці" з 1-го січня 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, які гонорари отримували головні актори кіносаги за зйомки в попередніх частинах "Гаррі Поттера".