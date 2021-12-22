Косметолог Пенелопы Крус рассказала, как подготовить кожу лица к новогодним праздникам

Чтобы после классной вечеринки кожа лица не выглядела помятой и вялой, следует заранее подготовиться.

Корпоративы и новогодние вечеринки, помимо веселья и праздника, – это еще и серьезное испытания для кожи лица. Недосып и употребление алкоголя в количествах, которые зачастую превышают обычные, сразу же сказываются на лице. Звездный косметолог Нигма Талиб, среди клиенток которой – Пенелопа Крус, Сиенна Миллер, Кейт Босворт и Кортни Кардашьян, дала несколько советов, как в кратчайшие сроки подготовиться к испытанию праздниками.

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Как правило, подготовку к вечеринкам она рекомендует начинать за пару недель до них.

Детокс организма

В первую очередь, необходимо пересмотреть питание. Нигма советует временно исключить из рациона молочные продукты, вино, сахар и глютен. Особенно это касается девушек и женщин с проблемной кожей. Если исключить все вышеперечисленное не получится, то нужно убрать хотя бы одну-две позиции, что уже благоприятно скажется на вашем лице.

[ + – ] "Вредные" продукты следует исключить из рациона за две недели до праздников Фото: Pavel Danilyuk from Pexels.com

Правильный сон

Крепкий и здоровый сон – лучший способ сохранить кожу лица свежей подольше. Однако в декабре для многих подобная роскошь нереальна в силу разных обстоятельств: дедлайны, годовые отчеты, сведение дебетов с кредитами и тому подобное. Однако именно восемь часов сна способны вернуть коже здоровый вид. Недосып или бессонные ночи вряд ли украсят вас на новогодней вечеринке. Поэтому лучше дней за пересмотреть график сна и скорректировать его. Это тот случай, когда цель оправдывает средства.

[ + – ] Правильный сон поможет сохранить кожу лица свежей Фото: Открытые источники

Протирание лица льдом

Чтобы сделать коду лица упругой и придать ей свежести, Нигма рекомендует протирать ее кубиком льда, но не простым, а с особым составом. Для этого нужно смешать 1/2 огурца, 3/4 стакана сока алоэ, 1/4 стакана воды и 1/2 чайной ложки корня куркумы в блендере. Дальше заморозить в формочках для льда. Протирать кожу, пока кубик не растает. Идеально это делать перед выходом в свет, но если есть время, то можно и каждое утро.

[ + – ] Лед придаст коже лица тонус и сияние Фото: Beauty.ua

Витамины

Без этих чудо-пилюль добиться потрясающего результата будет сложно. Поэтому Нигма Талиб советует подобрать витамины, которые идеально подойдут именно для вашего типа кожи. Кроме благотворного влияния на кожу лица, они также помогут укрепить иммунную систему, облегчить пищеварение и придадут заряд энергии, чтобы вы могли веселиться всю ночь напролет.

Если нужна чистая, сияющая кожа, витамин С просто необходим, поскольку он омолаживает и оживляет безжизненную кожу, возвращая ей естественное сияние.

[ + – ] Витамины не только укрепят иммунитет, но и сделают кожу лица упругой и свежей

Маски

Маска с экстрактом эдельвейса и морских водорослей и гиалуроновой кислотой с низким молекулярным весом обеспечит длительное сияние и увлажнение. А для заядлых тусовщиков, которым не хватает прекрасного сна, смесь пребиотиков и морского коллагена поможет восстановить и обновить клетки кожи, а также сделать ее гладкой и подтянутой.

[ + – ] Маска для лица поможет освежить кожу и придаст ей блеск Фото: Marie Claire

Напомним, какой наряд лучше выбрать для новогодней вечеринки, а также как спастись от похмелья после корпоратива.