Косметолог Пенелопи Крус розповіла, як підготувати шкіру обличчя до новорічних свят

Щоб після класної вечірки шкіра обличчя не виглядала пом'ятою та млявою, слід заздалегідь підготуватися.

Корпоративи та новорічні вечірки, крім веселощів та свята, – це ще й серйозне випробування для шкіри обличчя. Недосипання та вживання алкоголю в кількостях, які часто перевищують звичайні, відразу ж позначаються на обличчі. Зіркова косметологиня Нігма Таліб, серед клієнток якої – Пенелопа Крус, Сієнна Міллер, Кейт Босворт та Кортні Кардаш'ян, дала кілька порад, як у найкоротші терміни підготуватися до випробувань святами.

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Як правило, підготовку до вечірок вона рекомендує розпочинати за кілька тижнів до них.

Детокс організму

Насамперед, необхідно переглянути харчування. Нігма радить тимчасово виключити з раціону молочні продукти, вино, цукор та глютен. Особливо це стосується дівчат та жінок із проблемною шкірою. Якщо виключити все вищезгадане не вийде, то потрібно прибрати хоча б одну-дві позиції, що вже сприятливо позначиться на вашому обличчі.

[ + – ] "Шкідливі" продукти слід виключити з раціону за два тижні до свят Фото: Pavel Danilyuk from Pexels.com

Правильний сон

Міцний і здоровий сон – найкращий спосіб зберегти шкіру обличчя свіжою довше. Однак у грудні для багатьох подібна розкіш нереальна через різні обставини: дедлайни, річні звіти, зведення дебетів із кредитами тощо. Однак саме вісім годин сну здатні повернути шкірі здоровий вигляд. Недосип чи безсонні ночі навряд прикрасять вас на новорічній вечірці. Тому краще переглянути графік сну і скоригувати його. Це той випадок, коли ціль виправдовує засоби.

[ + – ] Правильний сон допоможе зберегти шкіру свіжого обличчя. Фото: Открытые источники

Протирання обличчя льодом

Щоб зробити код обличчя пружною і надати їй свіжості, Нігма рекомендує протирати її кубиком льоду, але не простим, а з особливим складом. Для цього потрібно змішати 1/2 огірка, 3/4 склянки соку алое, 1/4 склянки води та 1/2 чайної ложки кореня куркуми у блендері. Далі заморозити у формах для льоду. Протирати шкіру, доки кубик не розтане. Ідеально це робити перед виходом у світ, але якщо є час, то можна і щоранку.

[ + – ] Лід додасть шкірі обличчя тонус і сяйво Фото: Beauty.ua

Вітаміни

Без цих чудо-пігулок досягти приголомшливого результату буде складно. Тому Нігма Таліб радить підібрати вітаміни, які ідеально підійдуть саме для вашого типу шкіри. Крім благотворного впливу на шкіру обличчя, вони також допоможуть зміцнити імунну систему, полегшити травлення і додадуть заряд енергії, щоб ви могли веселитися всю ніч безперервно.

Якщо потрібна чиста, сяюча шкіра, вітамін С просто необхідний, оскільки він омолоджує та оживляє мляву шкіру, повертаючи їй природне сяйво.

[ + – ] Вітаміни не тільки зміцнять імунітет, але й зроблять шкіру обличчя пружною та свіжою.

Маски

Маска з екстрактом едельвейсу та морських водоростей та гіалуроновою кислотою з низькою молекулярною вагою забезпечить тривале сяйво та зволоження. А для затятих тусовщиків, яким не вистачає прекрасного сну, суміш пребіотиків та морського колагену допоможе відновити та оновити клітини шкіри, а також зробити її гладкою та підтягнутою.

[ + – ] Маска для обличчя допоможе освіжити шкіру і надасть їй блиску. Фото: Marie Claire

Нагадаємо, яке вбрання краще вибрати для новорічної вечірки, а також як врятуватися від похмілля після корпоративу.