Возлюбленная Безоса, Лорен Санчес, показала взрослого сына

Подруга миллиардера Джеффа Безоса, ради которой он развелся с женой, показала одного из своих детей – старшего сына

52-летняя Лорен Санчес, подруга Джеффа Безоса, опубликовала в своем Instagram общий снимок со своим старшим сыном Никко.

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До Безоса Лорен встречалась с футболистом Тони Гонсалесом. В этих отношениях и родился Никко, которому сейчас 20 лет.

[ + – ] Лорен Санчес с сыном Никко и Джеффом Безосом Фото: Instagram laurenwsanchez

Также Лорен в 2005 году вышла замуж за одного из генеральных директоров голливудского агентства WME Патрик Уайтселл. В этом браке у пары родились двое детей: Эван (2006) и Элла (2008).

Лорен подала на развод в 2019 году, однако, как рассказывают инсайдеры, она и Патрик остались в хороших отношениях и даже иногда вместе посещают футбольные матчи.

Напомним, с Джеффом Безосом Лорен познакомилась случайно. Она владеет компанией Black Ops Aviation, которая занимается аэросъемками.

[ + – ] Лорен Санчес за штурвалом вертолета

К Лорен, которая сама является опытным пилотом, часто обращаются такие медиагиганты, как Amazon, Netflix и Fox. И, по слухам, Безос, планируя аэросъемку для своей компании Blue Origin, обратился именно к Санчес. И влюбился в нее с первого взгляда.

Сейчас речь о том, поженятся ли Безос и Санчес, не идет. Но они проводят все время вместе и Джефф буквально осыпает ее драгоценностями.

Так, недавно Лорен появилась с огромным бриллиантовым кольцом на пальце. А месяцем ранее Безос приобрел для нее роскошное поместье на гавайском острове Мауи за 78 миллионов долларов.