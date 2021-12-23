Кохана Безоса, Лорен Санчес, показала дорослого сина

Подруга мільярдера Джеффа Безоса, заради якої він розлучився з дружиною, показала одного зі своїх дітей – старшого сина

52-річна Лорен Санчес, подруга Джеффа Безоса, опублікувала у своєму Instagram спільний знімок зі своїм старшим сином Нікко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

До Безоса Лорен зустрічалася із футболістом Тоні Гонсалесом. У цих відносинах і народився Нікко, якому зараз 20 років.

[ + – ] Лорен Санчес із сином Нікко та Джеффом Безосом Фото: Instagram laurenwsanchez

Також Лорен у 2005 році вийшла заміж за одного з генеральних директорів голлівудської агенції WME Патріка Вайтселла. У цьому шлюбі в пари народилися двоє дітей: Еван (2006) та Елла (2008).

Лорен подала на розлучення у 2019 році, однак, як розповідають інсайдери, вона та Патрік залишилися в добрих стосунках і навіть іноді разом відвідують футбольні матчі.

Нагадаємо, з Джеффом Безосом Лорен познайомилася випадково. Вона володіє компанією Black Ops Aviation, яка займається аерозйомками.

[ + – ] Лорен Санчес за штурвалом вертольота

До Лорен, яка сама є досвідченим пілотом, часто звертаються такі медіагіганти, як Amazon, Netflix та Fox. І, за чутками, Безос, плануючи аерозйомку для своєї компанії Blue Origin, звернувся саме до Санчес. І закохався в неї з першого погляду.

Наразі мова про те, чи одружаться Безос та Санчес, не йде. Але вони проводять весь час разом і Джефф буквально обсипає її коштовностями.

Так, нещодавно Лорен з'явилася з величезною діамантовою каблучкою на пальці. А місяцем раніше Безос придбав для неї розкішний маєток на гавайському острові Мауї за 78 мільйонів доларів.