Бритни Спирс намекнула на возвращение в шоу-бизнес (видео)

Видео с песней Бритни Спирс записала, стоя перед зеркалом.

40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором в ванной комнате снимает себя на телефон и очень громко поет.

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В начале она берет высокие ноты, а к концу песни – более низкие.

Всего за 12 часов 42-секундный ролик собрал свыше 8 млн просмотров, и подписчики звезды решили, что таким образом она намекает всем на свое возвращение в шоу-бизнес после того, как обрела свободу после 13-летней опеки отца и накануне нового замужества.

Среди тех, кто отреагировал на пост, – жених певицы Сэм Асгари, Майли Сайрус, Уилли Гомес и многие другие.

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Ранее Бритни, которая заявляла, что не вернется на сцену, сообщила поклонникам о работе над новой музыкой.

"Pssss, новая песня в разработке. Я дам вам понять, что я имею в виду 😉 !!!!!", – писала она в соцсети.

Спирс не выпускала ни одного нового альбома со времен Glory 2016 года. И как ее адвокат Мэтью Розенгарт сказал у здания суда 12 ноября, в день окончания ее опекунства, будущее Спирс в музыке, наконец, находится в ее руках:

"Что будет дальше с Бритни – а это впервые за десять лет – это решать одному человеку: Бритни!".

Как известно, Бритни Спирс считается одной из самых успешных и знаменитых артисток в истории поп-музыки: по всему миру продано почти 100 миллионов пластинок. По данным Nielsen Music, только в США она продала более 70 миллионов альбомов, синглов и песен

Напомним, Спирс отпраздновала свое 40-летие в компании жениха, улетев с ним на частном самолете. Тем временем отец певицы Джейми Спирс требует, чтобы дочь покрыла его расходы на адвокатов. Сама артистка не намерена поддерживать отношения с семьей и уже заявила, что никого из них на ее свадьбе не будет.