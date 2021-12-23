Брітні Спірс натякнула на повернення до шоу-бізнесу (відео)

Відео з піснею Брітні Спірс записала, стоячи перед дзеркалом

40-річна американська поп-співачка Брітні Спірс опублікувала в Instagram відео, на якому у ванній кімнаті знімає себе на телефон та дуже голосно співає.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На початку вона бере високі ноти, а до кінця пісні – нижчі.

Усього за 12 годин 42-секундний ролик зібрав понад 8 млн переглядів, і підписники зірки вирішили, що таким чином вона натякає всім на своє повернення до шоу-бізнесу після того, як здобула свободу після 13-річної опіки батька та напередодні нового заміжжя.

Серед тих, хто відреагував на пост – наречений співачки Сем Асгарі, Майлі Сайрус, Віллі Гомес та багато інших.

[ + – ] Брітні Спірс демонструє свої вокальні дані

Раніше Брітні, яка заявляла, що не повернеться на сцену, повідомила шанувальникам про роботу над новою музикою.

"Pssss, нова пісня в розробці. Я дам вам зрозуміти, що я маю на увазі 😉 !!!!!", — писала вона в соцмережі.

Спірс не випускала жодного нового альбому від часів Glory 2016 року. І як її адвокат Метью Розенгарт сказав біля будівлі суду 12 листопада, у день закінчення її опікунства, майбутнє Спірс у музиці нарешті перебуває в її руках:

"Що буде далі з Брітні – а це вперше за десять років – це вирішувати одній людині: Брітні!"

Як відомо, Брітні Спірс вважається однією з найуспішніших і найзнаменитіших артисток в історії поп-музики: у всьому світі продано майже 100 мільйонів платівок. За даними Nielsen Music, лише у США вона продала понад 70 мільйонів альбомів, синглів та пісень

Нагадаємо, Спірс відсвяткувала своє 40-річчя в компанії нареченого, полетівши з ним на приватному літаку. Тим часом, батько співачки Джеймі Спірс вимагає, щоб дочка покрила його витрати на адвокатів. Сама артистка не має наміру підтримувати стосунки із сім'єю і вже заявила, що нікого з них на її весіллі не буде.