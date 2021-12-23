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Брітні Спірс натякнула на повернення до шоу-бізнесу (відео)

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Брітні Спірс
Фото: Getty Images | Брітні Спірс

Відео з піснею Брітні Спірс записала, стоячи перед дзеркалом

40-річна американська поп-співачка Брітні Спірс опублікувала в Instagram відео, на якому у ванній кімнаті знімає себе на телефон та дуже голосно співає.

На початку вона бере високі ноти, а до кінця пісні – нижчі.

Усього за 12 годин 42-секундний ролик зібрав понад 8 млн переглядів, і підписники зірки вирішили, що таким чином вона натякає всім на своє повернення до шоу-бізнесу після того, як здобула свободу після 13-річної опіки батька та напередодні нового заміжжя.

Серед тих, хто відреагував на пост – наречений співачки Сем Асгарі, Майлі Сайрус, Віллі Гомес та багато інших.

Брітні Спірс демонструє свої вокальні дані

Раніше Брітні, яка заявляла, що не повернеться на сцену, повідомила шанувальникам про роботу над новою музикою.

"Pssss, нова пісня в розробці. Я дам вам зрозуміти, що я маю на увазі 😉 !!!!!", — писала вона в соцмережі.

Спірс не випускала жодного нового альбому від часів Glory 2016 року. І як її адвокат Метью Розенгарт сказав біля будівлі суду 12 листопада, у день закінчення її опікунства, майбутнє Спірс у музиці нарешті перебуває в її руках:

"Що буде далі з Брітні – а це вперше за десять років – це вирішувати одній людині: Брітні!"

Як відомо, Брітні Спірс вважається однією з найуспішніших і найзнаменитіших артисток в історії поп-музики: у всьому світі продано майже 100 мільйонів платівок. За даними Nielsen Music, лише у США вона продала понад 70 мільйонів альбомів, синглів та пісень

Нагадаємо, Спірс відсвяткувала своє 40-річчя в компанії нареченого, полетівши з ним на приватному літаку. Тим часом, батько співачки Джеймі Спірс вимагає, щоб дочка покрила його витрати на адвокатів. Сама артистка не має наміру підтримувати стосунки із сім'єю і вже заявила, що нікого з них на її весіллі не буде.