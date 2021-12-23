Вышел первый трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

В новом фильме зрителей ждет неожиданный поворот событий: главным антагонистом Стрэнджа станет он сам, вернее, его абсолютная копия.

После премьеры "Человека-паука: Вдали от дома" в кинотеатрах и финала сезона "Соколиный глаз" на Disney + кинематографическая вселенная Marvel представила первый тизер-трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

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Сюжет картины следует тому, что было показано в последнем фильме о человеке-пауке, в котором Стрэндж вызвал заклинание, спровоцировавшие бреши в мультивселенной, и это представляет серьезную опасность для стабильности пространственно-временного континуума.

В новом фильме режиссера Сэма Рейми доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча разыскивает Алую ведьму (Элизабет Олсен), чтобы с ее помощью ликвидировать разрывы между мирами. Настоящей неожиданностью стало появление зловещей копии Стрэнджа, являющейся главным антагонистом картины.

[ + – ] Фильм выйдет на экраны 6 мая 2022 года

В боевике зрители также увидят Рэйчел Макадамс, Бенедикта Вонга и Чиветеля Эджиофора.

Премьера картины запланирована на 6 мая 2022 года. Предвартельно сообщается, что она выйдет только в кинотеатрах.

Ранее Бенедикт Камбербэтч признавался, что долго не соглашался на роль Стивена Стрэнджа, поскольку считал его сексистом. Тем не менее, он идеально перевоплотился в своего персонажа, и образ укрепил его позиции в сонме супергероев Marvel.

О своем желании присоединится к этой киновселенной намекнул недавно и Киану Ривз. По его словам, он в восторге от всего, что делает команда Marvel.