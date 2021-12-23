Вийшов перший трейлер фільму "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля"

У новому фільмі на глядачів чекає несподіваний поворот подій: головним антагоністом Стренджа стане він сам, вірніше, його абсолютна копія.

Після прем'єри "Людини-павука: Далеко від дому" в кінотеатрах та фіналу сезону "Соколине око" на Disney+ кінематографічний усесвіт Marvel представив перший тизер-трейлер фільму "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля".

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Сюжет картини полягає в тому, що було показано в останньому фільмі про Людину-павука, у якому Стрендж викликав заклинання, що спровокували проломи в мультивсесвіті, і це становить серйозну небезпеку для стабільності просторово-часового континууму.

У новому фільмі режисера Сема Реймі доктор Стрендж у виконанні Бенедикта Камбербетча розшукує Червону відьму (Елізабет Олсен), щоб за її допомогою ліквідувати розриви між світами. Справжньою несподіванкою стала поява зловісної копії Стренджа, яка є головним антагоністом картини.

[ + – ] Фільм вийде на екрани 6 травня 2022 року

У бойовику глядачі також побачать Рейчел Макадамс, Бенедикта Вонга та Чиветеля Еджіофора.

Прем'єру картини заплановано на 6 травня 2022 року. Попередньо повідомляється, що вона вийде лише в кінотеатрах.

Раніше Бенедикт Камбербетч зізнавався, що довго не погоджувався на роль Стівена Стренджа, оскільки вважав його сексистом. Тим не менш, він ідеально перетворився на свого персонажа, і образ зміцнив його позиції в сонмі супергероїв Marvel.

Про своє бажання приєднатися до цього кіновсесвіту натякнув нещодавно й Кіану Рівз. За його словами, він у захваті від усього, що робить команда Marvel.